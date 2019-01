Presidentti Trump pitää tv-puheen Meksikon rajamuurikiistaan liittyen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää tänään tiistaina televisiopuheen Meksikon rajamuurikiistaan liittyen.

Trump kertoi Twitterissä, että hän puhuu kansalaisille tiistai-iltana yhdeksältä paikallista aikaa Valkoisen talon toimistostaan, ja puheen aiheena on turvallisuuskriisi maan etelärajalla.

Lisäksi Trump on kertonut amerikkalaisviestimien mukaan, että hän aikoo vierailla loppuviikosta Yhdysvaltain ja Meksikon raja-alueella.

Kiista presidentin vaatimasta muurista on johtanut siihen, että neljännes liittovaltion toiminnoista on ollut suljettuna 22. joulukuuta lähtien. Trump on vaatinut sitkeästi rahoitusta muurilleen, eivätkä demokraatit ole taipuneet.