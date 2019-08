Presidenttipyrkyri Bernie Sanders ylistää Suomen terveydenhuoltoa, joten CNN teki aiheesta jutun – mallimaa kärsiikin sote-traumoista ja lääkäriin pääsy voi kestää viikkoja

Yhdysvaltalainen televisiokanava CNN on perannut suomalaista terveydenhuoltoa televisiojutussaan. Jutun taustalla on se, että demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä senaattori Bernie Sanders on jatkuvasti puhunut ylistävään sävyyn Suomen terveydenhuollon tilasta verratessaan tilannetta kotimaahansa.

Vaikka jutusta käy ilmi, että esimerkiksi Suomen lapsikuolleisuus on huomattavasti Yhdysvaltoja alhaisempi, tehdään järjestelmämme kipupisteet myös tiettäväksi.

– Väkimäärältään noin Minnesotan kokoisessa Suomessa on valtavasti alueita, joissa ei ole mitään eikä ketään. Hajautettu järjestelmä on kallis ja alati vaikeammin hallittavissa, CNN:n toimittaja Melissa Bell kertoo.

Tukea toimittaja saa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin toimitusjohtaja Juha Tuomiselta, joka sanoo, että joko Suomeen on saatava lisää ihmisiä tai terveydenhuollon kustannuksia on leikattava.

Lisäksi jutussa tehdään tiettäväksi, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus aikaisempien hallitusten tapaan epäonnistui uudistamaan Suomen ”kestämättömällä pohjalla olevan” terveydenhoitojärjestelmän. Yhdysvaltalaisille kerrotaan, että ongelma kohdistuu etenkin pienituloisiin ja syrjäseuduilla asuviin, joiden pääsy lääkäriin voi ottaa viikkoja.

– Jollemme pysty uudistamaan järjestelmäämme, epätasa-arvo korostuu entisestään, Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Heikki Hiilamo sanoo jutussa.