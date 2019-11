Prinsessa Dianan leninki huutokaupataan, tanssi se yllään Travoltan kanssa Valkoisessa talossa 1985

Prinsessa Dianan yönsininen samettileninki huutokaupataan 9. joulukuuta, kertoi lontoolainen huutokauppayhtiö maanantaina. Leninki ei ole mikä tahansa, sillä se yllään Diana tanssi näyttelijä John Travoltan kanssa Valkoisessa talossa.

Suuri yleisö näki Victor Edelsteinin leningin, kun Diana osallistui silloisen aviomiehensä prinssi Charlesin kanssa Yhdysvaltain silloisen presidentin Ronald Reaganin isännöimille juhlapäivällisille marraskuussa 1985. Tapahtuman tähtihetki koettiin, kun Diana tanssahteli Travoltan kanssa Saturday Night Fever -elokuvasta tutun You Should Be Dancing -kappaleen tahdissa.

Leningin hinnaksi arvioidaan 250 000–350 000 puntaa (noin 290 000–410 000 euroa).

Diana myi leningin hyväntekeväisyyshuutokaupassa kesäkuussa 1997. Hän kuoli auto-onnettomuudessa Pariisissa 31. elokuuta 1997.