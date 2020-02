Prinssi Harrylta ja Meghanilta voidaan kieltää Sussex Royal -termin käyttö

Herttuapari prinssi Harry ja herttuatar Meghan saattavat joutua luopumaan käyttämästään kuninkaalliseen perheeseen viittaavasta Sussex Royal -termistä. Sussexin herttua ja herttuatar ovat käyttäneet termiä muun muassa suositulla Instagram-tilillään ja tehneet kymmeniä tavaramerkkihakemuksia erinäisille tuotteille.

Nimeämätön hovilähde on kertonut brittiuutistoimisto Press Associationille, että termin käyttö pitäisi arvioida uudelleen, koska pariskunta on jättämässä tehtävänsä kuninkaallisessa perheessä.

Daily Mail -lehti kertoi aiemmin tänään, että kuningatar Elisabetin ja korkea-arvoisten virkamiesten uskotaan olevan sitä mieltä, ettei pariskunnan olisi enää asianmukaista jatkaa termin käyttöä brändäämisessään. Lehden mukaan keskustelut aiheesta jatkuvat edelleen.

Pari levittänyt brändiä jo laajalle

Daily Mailin mukaan herttuapari on pyrkinyt rekisteröimään Sussex Royalin kansainväliseksi tavaramerkiksi, jota he käyttäisivät lukuisissa tuotteissa ja toimissa. Termiä on ollut määrä käyttää muun muassa vaatteissa, kirjoissa ja opetusmateriaaleissa. Termiä kantavalla herttuaparin Instagram-tilillä on noin 11,2 miljoonaa seuraajaa. He ovat myös pyrkineet aloittamaan uuden hyväntekeväisyysjärjestön samaisella nimellä.

Herttuapari alkoi käyttää Sussex Royal -termiä noin vuosi sitten, kun he muuttivat Windsorissa sijaitsevaan vastaremontoituun Frogmore Cottageen.Tätä aiemmin herttuapari asui Kensingtonin palatsialueella, jossa asuvat myös Cambridgen herttua prinssi William ja herttuatar Catherine.

Harry kertoi lokakuussa näytetyssä tv-dokumentissa, että hän ja hänen veljensä prinssi William kulkevat ”eri poluilla”.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat asuneet poikansa Archien kanssa luksuskartanossa Kanadan länsirannikolla uudestavuodesta alkaen.

Buckinghamin palatsin mukaan heidän on määrä aloittaa uusi elämänsä ilman kuninkaallisia velvollisuuksia tulevien kuukausien aikana. Pari ilmoitti päätöksestään jättää kuninkaalliset tehtävät loppiaisen jälkeen. Päätöksen jälkeen kuninkaallinen perhe sopi, että pariskunta ei käytä jatkossa HRH-titteliä eli heitä ei kutsuta enää kuninkaallisiksi korkeuksiksi.