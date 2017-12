Prinssi Harryn ja Meghan Marklen häät saattavat aiheuttaa diplomaattisen kohun

Ensi toukokuussa avioituvat prinssi Harry ja Meghan Markle haluaisivat kutsua häihinsä Yhdysvaltain entisen presidenttiparin Barack ja Michelle Obaman. Brittihallinnon virkailijat kuitenkin varoittavat, että tämä saattaisi loukata nykyistä presidenttiä Donald Trumpia, kertoo The Sun -lehti.

Tabloidin nimettömän virkamieslähteen mukaan prinssi on tehnyt selväksi, että hän haluaa Obamat häihin.

– Trump saattaisi ottaa hyvin huonosti sen, että Obamat saavat kutsun kuninkaallisiin häihin ennen kuin hän on ehtinyt tavata kuningattaren. Keskusteluja käydään edelleen ja lopulta ministereiden on päätettävä asiasta. Jos pääministeri tekee päätöksen, Harryn on sopeuduttava siihen, lähde kertoo.

Häät eivät ole valtiollinen tapahtuma, joten brittihallinnolla on vain konsultoiva rooli asiassa. Tilaisuuteen ei kutsuta valtionpäämiehiä. Ainakin Markle on tuonut ilmi, ettei todellakaan pidä Trumpista.

Trumpin ja Britannian välit viilenneet

Aiemmin tänä vuonna Britannian pääministeri Theresa May kutsui Trumpin viralliselle vierailulle ja myös tapaamaan kuningatarta. The Telegraph -lehti kertoi kuitenkin joulukuun alussa, että Trumpin vierailua on lykätty, eikä sille ole päätetty päivämäärää.

Arvelujen mukaan lykkäyksen taustalla olisi vierailun mahdollisesti nostattama kohu sekä useat Trumpin Britannian politiikkaan sekaantuneet tviitit, kertoo muun muassa Politico-lehti.

Pääministeri May puolestaan on viime aikoina kritisoinut vahvasti Trumpia tämän toimista ja päätöksistä.

Harryn haastattelussa Obama huolissaan sosiaalisen median vaaroista

Prinssi Harry ja Obamat ystävystyivät seurattuaan yhdessä haavoittuneiden, loukkaantuneiden tai sairaiden sotilaiden ja sotaveteraanien Invictus Games -urheilukilpailuja Torontossa syyskuussa. Samassa yhteydessä nauhoitettiin keskiviikkona lähetetty BBC:n radio-ohjelma, jossa Harry haastatteli Barack Obamaa. Haastattelu oli Obaman ensimmäinen sen jälkeen, kun hän luopui virastaan tammikuussa.

Haastattelussa Obama sanoi olevansa huolissaan siitä, että sosiaalinen media kalvaa julkista keskustelua.

– Yksi internetin vaaroja on, että ihmiset voivat elää täysin erilaisissa todellisuuksissa. He voivat suojautua sellaisen tiedon taakse, joka vahvistaa heidän senhetkisiä ennakkoasenteitaan, Obama sanoi.

– Kyse on siitä, miten valjastamme tämän teknologian käyttöömme tavalla, joka sallii mielipiteiden ja näkemysten moninaisuuden, mutta ei johda yhteiskunnan sirpaloitumiseen.

Obama ei maininnut seuraajaansa nimeltä, mutta sanoi olevansa huolissaan Yhdysvaltain tulevaisuudesta. Silti hän totesi tunteneensa tyyneyttä lähtiessään Valkoisesta talosta, vaikka lukuisat kesken jääneet asiat aiheuttivatkin sekavia tunteita, kertoo muun muassa BBC.