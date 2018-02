Puola juoksee aikaa vastaan oikeuslaitoskiistassa

Puolalla on vielä kuukauden päivät aikaa vakuuttaa komissio, jos se haluaa päästä eroon sanktioista, joita se uhkaa saada kyseenalaisista oikeuslaitoksen uudistuksista.

EU-maiden ministerit keskustelevat tiistaina ensimmäistä kertaa komission joulukuisesta päätöksestä aktivoida ainutlaatuinen oikeusvaltiomenettely.

Puolaa uhkaa järeimmillään äänioikeuden menetys EU:ssa, koska maassa on toteutettu uudistuksia, jotka heikentävät oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

EU-maiden ei odoteta vielä tiistaina tekevän päätöksiä, koska Puolalla on maaliskuun loppuun asti aikaa antaa selvityksensä komissiolle. Komissio on luvannut perua artikla 7:n aktivoinnin, jos maa tulee sitä vastaan.

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tapasi Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin viimeksi perjantaina epävirallisen huippukokouksen kulisseissa.

– Olen melko optimistinen, että löydämme yhteisen pohjan, Juncker kuvaili jälkeenpäin ja kertoi uudesta tapaamisesta lähiviikkoina.

Puolan ja EU:n vuoropuhelun kerrotaan vilkastuneen, kun maan pääministeri vaihtui joulukuussa.

Artikla 7:ää ei ole aktivoitu koskaan aiemmin. Komissio päätyi menettelyn käynnistämiseen, koska sen mukaan on selvä vaara, että Puola loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta.

Suomi on valmis "harkitsemaan tarvittavia toimia", jos edistystä ei tapahdu.

Rahojen ehdollisuus pelotteena

Samaan aikaan keskustelua käydään siitä, miten rakenne- ja aluerahat saataisiin linkitettyä yhteisten arvojen ja päätösten noudattamiseen.

Merkittävät tuen saajat Puola ja Unkari ovat vastustaneet sanktioiden kaltaista linkitystä.

Toinen vaihtoehto on sitoa rahoitus hyviin suorituksiin tai siihen, kuinka paljon maa on kuormittunut esimerkiksi maahanmuuttokriisistä. Positiivisesta linkityksestä on puhunut muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Erään näkemyksen mukaan keskustelu ehdollisuudesta olisi ennen kaikkea poliittista. Se että ehdollisuus nousee esiin juuri nyt, voi olla herätys oikeusvaltio-ongelmien kanssa rimpuileville maille.