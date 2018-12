Puolan ilmastokokous päättyy tänään, neuvottelut jatkuneet läpi yön

Puolan ilmastokokous päättyy tänään Katowicessa.

Kokouksessa on määrä sopia Pariisin ilmastosopimuksen sääntökirjasta. Kokouksessa on määrä päättää muun muassa, miten päästötavoitteissa pysymistä valvotaan. Pariisin ilmastosopimuksen on toivottu rajaavan lämpötilan nousu selvästi alle kahteen asteeseen.

Neuvottelut ovat jatkuneet läpi yön, kertoi neuvotteluihin osallistunut kiinalaisdiplomaatti.

– Olemme umpikujissa tietyissä asioissa, Xie Zhenhua sanoi.

Hän kuitenkin vannotti, että Pariisin ilmastosopimuksessa on pysyttävä eikä siitä voida sallia mitään lipsahduksia.

Yksi vaikeimmista neuvottelukohdista on ollut muun muassa se, kuinka valtiot raportoivat vapaaehtoisista kasvihuonepäästöjen vähennyssuunnitelmistaan.

Pariisin sopimuksen on määrä astua voimaan 2020. Siinä luvataan muun muassa miljardeja dollareita apua köyhille maille, jotka kärsivät ilmastonmuutoksen seurauksista pahiten.

Trumpin asenne vaikeuttaa neuvotteluita

Syksyllä julkaistun kansainvälisen ilmastopaneelin raportin IPCC:n mukaan päästöjen rajaaminen 1,5 asteeseen on vielä mahdollista, jos niitä leikataan tuntuvasti pian. Siksi Pariisin ilmastosopimusta pidetään erittäin tärkeänä maapallon tulevaisuuden kannalta.

Xie huomautti toimittajille Katowicessa, että Yhdysvaltain Donald Trumpin presidenttikausi on tehnyt ilmastotavoitteiden sopimisesta vaikeampaa. Trump on ilmoittanut Yhdysvaltojen vetäytyvän Pariisin sopimuksesta.

– Olen siihen pettynyt, miten en voisi olla, hän sanoi.