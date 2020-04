Puolan oppositio: Presidentinvaalit koronaepidemian keskellä olisivat vallankaappaus

Puolan presidentinvaalien pitäminen toukokuun alussa keskellä koronaviruspandemiaa vertautuisi vallankaappaukseen, sanoo maan oppositio.

– Ne vaalit eivät olisi demokraattiset, ja tulos olisi selvä jo ennalta. Emme voi olla mukana sen paremmin kuin kehottaa puolalaisiakaan ottamaan osaa tähän farssiin, suomi opposition ehdokas Malgorzata Kidawa-Blonska.

Puolan vaaleja on laajasti vaadittu siirrettäviksi koronan vuoksi. Laki ja oikeus -puoluetta edustava istuva presidentti Andrzej Duda on kuitenkin kieltäytynyt.

Duda on johtanut mielipidemittauksia. Koska perinteinen kampanjointi ei koronarajoitusten vuoksi olisi mahdollista, Dudan arvellaan olevan vahvasti kiinni uudelleenvalinnassa.

Belgia alkaa avautua toukokuussa

Belgia aikoo avata asteittain koronaviruspandemian vuoksi suljettuja kouluja ja liike-elämää toukokuun puolivälistä alkaen, kertoi maan pääministeri Sophie Wilmes perjantaina.

Yrityksiä avataan uudelleen 11. toukokuuta ja kouluja 18. toukokuuta alkaen. Ravintoloiden avautuminen alkaa aikaisintaan 8. kesäkuuta. Kahviloille ja baareille ei ole vielä annettu avautumisaikataulua.

Avautuvissa liikkeissä täytyy pitää huolta riittävästä etäisyydestä asiakkaiden välillä, Wilmes sanoi.

Pääministerin mukaan rajoitusten purkamista voidaan viivästyttää, jos asiantuntijat ovat sitä mieltä, että sairaalaan joutuvien potilaiden määrä ei ole vähentynyt riittävästi.

Ruotsissa 40 uutta koronakuolemaa

Ruotsissa raportoitiin lauantaina 40 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa vuorokauden sisällä, kertovat terveysviranomaiset. Määrä on huomattavasti pienempi kuin perjantaina, jolloin raportoitiin 131 kuolemasta vuorokauden aikana. Tilastot kuitenkin päivittyvät jälkijunassa, eikä määrän vähentymisestä voi vielä tulkita viruksen hellittävän.

Kaikkiaan Ruotsissa viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut vajaat 2 200 ihmistä, mikä on vajaat 220 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.

Espanjassa raportoitiin vajaan 400 ihmisen kuolleen uuden koronaviruksen seurauksena perjantaina.

Covid-19-tautiin on tähän mennessä kuollut Espanjassa vajaat 23 000 ihmistä, mikä on kolmanneksi eniten Yhdysvaltojen ja Italian jälkeen. Väkilukuun suhteutettuna Espanjassa on kuollut 482 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli lauantaina 34.

Britanniassa oli vuorokauden sisällä kuollut uuden koronaviruksen aiheuttamaan tautiin runsaat 800 ihmistä. Määrä nousi perjantaisista lukemista runsaalla sadalla.

Kaikkiaan Britanniassa on kuollut koronaviruksen seurauksena yli 20 000 ihmistä, mikä vastaa vajaata 300:aa kuollutta miljoonaa brittiä kohden.

Britannian hallitus on sanonut pahimman viruspiikin olevan jo ohi.

Ranskassa tehohoidossa olevien potilaiden määrä oli lauantaina laskenut jo 17 päivän ajan. Maan terveysviranomaisten mukaan myös sairaalaoloissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä oli kuluneen vuorokauden aikana pienin kuukauteen, vajaat 200.

Kaikkiaan Ranskassa kuoli koronatautiin vuorokauden aikana vajaat 370 ihmistä, mikä sekin oli alhaisempi määrä kuin aiempina päivinä.

Ranskassa koronaviruksen seurauksena on kuollut yhteensä runsaat 22 600 ihmistä, mikä vastaa runsasta 340 kuollutta miljoonaa asukasta kohden.