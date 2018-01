Puolan parlamentti torppasi aborttilain höllentämisen

Puolan parlamentti on hylännyt ehdotuksen maan tiukan aborttilain höllentämisestä. Kumottu lakiesitys olisi sallinut abortin 12 raskausviikolle asti sekä mahdollistanut jälkiehkäisyn saamisen ilman reseptiä. Samalla kun parlamentti äänesti esityksen kumoon, se hyväksyi jatkokäsittelyyn ehdotuksen, joka kieltäisi abortin myös silloin, jos sikiö on epämuodostunut. Tämän on katsottu johtavan käytännössä lähes täydelliseen aborttikieltoon.

Aborttilait ovat katolisessa Puolassa jo nyt EU:n tiukimpia. 38 miljoonan asukkaan maassa tehdään vuosittain vain noin tuhat laillista aborttia. Naisjärjestöt arvioivat, että samaan aikaan 100 000–150 000 aborttia tehdään laittomasti tai ulkomailla.