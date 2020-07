Puolan presidentinvaalin ääntenlaskennasta tulossa jännitysnäytelmä – ovensuukyselyn mukaan Duda niukassa johdossa

Puolan sunnuntaisista presidentinvaaleista tuli juuri niin jännittävät kuin ennalta ennustettiin. Ovensuukyselyn mukaan istuva presidentti Andrzej Duda olisi päihittämässä niukasti haastajansa Rafal Trzaskowskin.

Kyselyn mukaan Duda olisi saamassa 50,4 prosenttia äänistä ja Trzaskowski 49,6 prosenttia. Virhemarginaali molempien ehdokkaiden kohdalla on kaksi prosenttiyksikköä.

Ensimmäisiä virallisia tuloksia odotetaan vasta maanantaiaamuna.

Vaaleissa istuvan presidentin, konservatiivista Laki ja oikeus -puoluetta (PiS) edustavan Dudan haastajana oli oppositiopuolue Kansalaisfoorumin ehdokas, liberaali Varsovan pormestari Trzaskowski.

Asiantuntijat ovat varoittaneet vaalin tuloksen voivan lopulta olla niin tiukka, että se voi johtaa laillisiin haasteisiin ja mielenosoituksiin.

Duda tavoitteli ääniä etenkin äärioikealta ja uskonnollisista piireistä

Duda hyökkäsi kampanjassaan muun muassa seksuaalivähemmistöjä vastaan. Näiden vähemmistöjen oikeuksien edistäminen on hänen mukaansa "ideologia", joka on tuhoisampi kuin kommunismi.

Dudan katsottiin puheillaan tavoitelleen äänestäjiä erityisesti äärioikealta ja Puolan uskonnollisista piireistä.

Laki ja oikeus -puoluetta on arvosteltu toistuvasti Puolan oikeuslaitoksen itsenäisyyden rapauttamisesta. Puolue on tehnyt viime vuosina lakimuutoksia, joilla on esimerkiksi pyritty lisäämään hallituksen nimeämien henkilöiden valtaa korkeimmassa oikeudessa. Puolalaiset tuomarit ovat vastustaneet muutoksia ja sanoneet niiden politisoivan oikeuslaitoksen.

Myös Euroopan unioni on ollut huolissaan Puolan oikeusvaltiokehityksestä ja ärähtänyt Puolalle asiasta toistuvasti.

Trzaskowski lupasi korjata välit EU:hun

Dudan haastaja Trzaskowski on luvannut korjata Puolan välit Euroopan unionin kanssa ja pysäyttää epädemokraattiset uudistukset.

Pormestarina toimiessaan Trzaskowski on asettunut tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Hän on Puolan historian ensimmäinen pormestari, joka osallistui Varsovan pride-kulkueeseen ja piti siellä puheen.

Trzaskowski on myös luvannut tehdä muutoksia medialakiin, jotta sitä ei voitaisi enää käyttää hallituksen propagandan levittämiseen.

Äänestykseen maskit kasvoilla

Äänestyspaikoille muodostui pitkiä jonoja, kun äänestäjät joutuivat koronaviruksen varotoimien takia pitämään välimatkaa toisiinsa. Äänestäjien oli myös käytettävä maskeja ja käsidesiä sekä tuotava oma kynänsä mukanaan.

Presidentinvaalit oli alun perin määrä järjestää toukokuussa, mutta ne viivästyivät koronaviruspandemian takia.