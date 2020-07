Puolan vaaleja leimasivat vaalitarkkailijoiden mukaan vihamielisyys ja median puolueellisuus

Puolan presidentinvaaleja sävyttivät puolueellisuus ja vihamielisyys, raportoivat kansainväliset vaalitarkkailijat tuoreessa lausunnossaan.

Euroopan yhteistyö- ja turvallisuusneuvoston (Etyj) tarkkailijoiden mukaan ehdokkaat saivat kampanjoida vapaasti, mutta kampanja kärjistyi toisella kierroksella entistä hyökkäävämmäksi. Tarkkailijat kritisoivat Puolaa jo kesäkuussa siitä, että valtion tv-kanava oli näkyvästi istuvan presidentin Andrzej Dudan puolella.

Duda peittosi sunnuntain vaalissa vastaehdokkaansa, oppositiopuolue Kansalaisfoorumin Rafal Trzaskowskin, joka toimii Varsovan pormestarina.

Äänestys meni erittäin tiukille, sillä Duda keräsi äänistä noin 51,2 prosenttia ja Trzaskowski 48,8 prosenttia. Äänestysprosentti kipusi Puolan presidentinvaalien korkeimmaksi 25 vuoteen.

Ulkomailla asuvat eivät päässeet äänestämään ajoissa?

Asiantuntijat varoittivat jo etukäteen vaalin tuloksen voivan olla lopulta niin tiukka, että se voi johtaa laillisiin haasteisiin ja mielenosoituksiin.

Oppositio ilmaisi ainakin jo alustavaa tyytymättömyyttä tuloksiin. Oppositiopuolue Kansalaisfoorumi on kertonut alkavansa tutkia väitteitä presidentinvaaleissa ilmenneistä vaalivilppiepäilyistä, kertoo BBC.

Epäilyjen kohteena on ainakin se, että osa ulkomailla asuvista puolalaisista ei olisi päässyt äänestämään ajoissa, koska näille ei toimitettu ajoissa siihen vaadittavia välineitä.

Euroopan yhteistyö- ja turvallisuusneuvosto Etyjin vaalitarkkailijat kritisoivat Puolaa myös kesäkuussa jo presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella siitä, että valtion tv-kanava oli näkyvästi istuvan presidentin puolella.

Tilanne johti lopulta siihen, että presidenttiehdokkaat eivät esiintyneet samassa tv-väittelyssä viikko sitten, kun opposition Trzaskowski kieltäytyi esiintymästä valtion televisiokanavalla puolueellisuussyytösten vuoksi.

Myös erittäin polarisoitunut keskustelu sai Etyjiltä kesäkuussa kritiikkiä. Kampanjan aikana ilmeni muun muassa seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa syrjivää puhetta sekä antisemitistisinä pidettyinä salaliittoteorioita.

Sunnuntain äänestystä Etyj ei ole vielä kommentoinut.

Duda tavoitteli ääniä etenkin äärioikealta ja uskonnollisista piireistä

Laki ja oikeus -puoluetta (PiS) edustava Duda hyökkäsi vaalikampanjassaan muun muassa seksuaalivähemmistöjä vastaan. Näiden vähemmistöjen oikeuksien edistäminen on hänen mukaansa "ideologia", joka on tuhoisampi kuin kommunismi.

Dudan katsottiin puheillaan tavoitelleen äänestäjiä erityisesti äärioikealta ja Puolan uskonnollisista piireistä.

Laki ja oikeus -puoluetta on arvosteltu toistuvasti Puolan oikeuslaitoksen itsenäisyyden rapauttamisesta. Puolue on tehnyt viime vuosina lukuisia lakimuutoksia, joilla on esimerkiksi pyritty lisäämään hallituksen nimeämien henkilöiden valtaa korkeimmassa oikeudessa. Puolalaiset tuomarit ovat vastustaneet muutoksia ja sanoneet niiden politisoivan oikeuslaitoksen.

Myös Euroopan unioni on ollut huolissaan Puolan oikeusvaltiokehityksestä ja ärähtänyt Puolalle asiasta toistuvasti.

Trzaskowski lupasi korjata välit EU:hun

Dudan haastaja, oppositiopuolue Kansalaisfoorumin ehdokas Trzaskowski puolestaan lupasi korjata Puolan välit Euroopan unionin kanssa ja pysäyttää epädemokraattiset uudistukset.

Pormestarina toimiessaan Trzaskowski on asettunut tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Hän on Puolan historian ensimmäinen pormestari, joka osallistui Varsovan pride-kulkueeseen ja piti siellä puheen.

Trzaskowski myös lupasi tehdä muutoksia medialakiin, jotta sitä ei voitaisi enää käyttää hallituksen propagandan levittämiseen.

Trzaskowskin mukaan vaalit ovat viimeinen keino kääntää Puola pois epädemokraattiselta tieltä.