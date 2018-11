Puolassa hiotaan ilmastosääntöjä – "Nyt on tekemisen meininki"

Pariisissa juhlittiin joulukuussa 2015 historiallista ilmastosopimusta. Kaikki maat sitoutuivat rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousun alle kahden asteen.

Kolme vuotta Pariisin jälkeen sopimukselta puuttuvat yhä toimeenpanosäännöt ja kaikille yhteiset seuranta- ja raportointitavat. Sopimuksen uskottavuus on testissä 2. joulukuuta alkavassa YK:n ilmastokokouksessa Puolan Katowicessa.

– Kaikki osapuolet haluavat Katowicesta sääntökirjan, vakuuttaa kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä.

Honkatukia on Suomen ykkösvirkamies kansainvälisissä ilmastokokouksissa. Katowicen kokous on kolmas, jossa hän on pääneuvottelijana.

Katowicessa kaksi tavoitetta

Katowicen ilmastokokouksessa on kaksi tavoitetta.

– Ensinnäkin pitää sopia Pariisin sopimuksen säännöistä eli siitä, miten sopimusta toimeenpannaan ja käytännössä sovelletaan, sanoo Honkatukia.

Pariisin sopimus on tyypillinen kansainvälinen sopimus, jossa asioista sovitaan ylätasolla ylimalkaisesti.

– Sopimuksessa esimerkiksi sanotaan, että ihmisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen ja poistumien pitää olla tasapainossa tämän vuosisadan jälkipuoliskolla, mutta ei ollenkaan avata sitä, mitä kaikkia kasvihuonekaasupäästöjä, miten niitä mitataan ja seurataan, mitkä poistumat, miten niitä mitataan, ja mitä tarkoittaa tasapainossa, havainnollistaa Honkatukia.

Lisäksi maiden asettamat päästövähennystavoitteet pitää muuttaa yhteismitallisiksi, jotta niiden vaikutus voidaan laskea.

– Pariisin sopimus on sitoumusten sekamelska. EU:n päästövähennystavoite on selkeä eli vuoteen 2030 mennessä päästöjä vähennetään vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta, mutta kaikilla mailla tavoitteet eivät ole läheskään yhtä selkeät. Joku on voinut ilmoittaa hillitsevänsä päästöjen kasvua suhteessa perusuraan ilman, että on määritellyt perusuraa. Tai aikovansa pienentää päästökehityksen suhdetta talouskasvuun.

Toiseksi Katowicessa on sovittava yhteiset raportointi- ja seurantatavat maiden ilmastotoimille.

Ilmastotavoitteita kiristettävä

Myös maiden lupaamia ilmastotavoitteita on kiristettävä.

– Maiden itsensä asettamat tavoitteet eivät mitenkään riitä kahden asteen tavoitteeseen, 1,5 asteesta puhumattakaan, sanoo Honkatukia.

Hän ei kuitenkaan usko, että Katowicessa tulee merkittäviä uusia avauksia tai päästövähennyssitoumuksia hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tiukkasanaisesta 1,5-raportista huolimatta.

– Mutta käydään keskusteluja, joilla pohjustetaan tavoitteen nostoa seuraavina vuonna. Nämä ovat hitaita prosesseja, huokaa Honkatukia.

Pariisin sopimuksen mukaan maiden tulee päivittää päästövähennyssitoumuksensa vuoteen 2020 mennessä.

Kaikki maat samalla viivalla

Pariisin sopimuksen suuri läpimurto oli se, että ilmastotoimissa kaikki maat ovat samalla viivalla. Kaikilta mailta edellytetään ilmastotoimia ja kaikkien maiden on raportoitava toimistaan yhtenäisesti.

Osa maista haikailee yhä Pariisin sopimusta edeltävään aikaan.

– Joukko kehitysmaita haikailee edelleen siihen maailmaan, jossa päästövähennys- ja raportointivelvoitteita oli vain perinteisillä teollisuusmailla. Kiistakysymyksenä Katowicen kokouksessakin on, onko Pariisin sopimuksella yhdet vai kahdet säännöt, sanoo Honkatukia.

Näitä maita ovat esimerkiksi Kiina ja Intia. Kiina on maailman suurin hiilidioksidin päästäjä ja Intia neljänneksi suurin. Intian ilmastolupaukset ovat kuitenkin maailman parhaimpien joukossa.

Ilmastorahoitus aiheuttaa kitkaa

Toinen kiistakysymys on ilmastorahoitus.

– Kehitysmaat haluavat lisää tukea teollisuusmailta ilmastotoimiensa rahoittamiseen. Teollisuusmaat kuitenkin katsovat, että kehitysmaiden kirjo on iso. Siellä on vähiten kehittyneitä maita ja erittäin haavoittuvia maita, jotka tarvitsevat paljon rahaa myös tulevaisuudessa, mutta myös joukko aika vauraita talouksia, sanoo Honkatukia.

Kehitysmaiksi luetaan edelleen paitsi maailman toiseksi suurin talous Kiina, myös esimerkiksi rikkaat öljymaat Saudi-Arabia, Kuwait ja Qatar. Taustalla kummittelee Kioton pöytäkirjan valuvirhe, jossa teollisuusmaiksi katsotaan vain ne maat, jotka olivat OECD:n jäseniä vuonna 1992.

Yhdysvallat ei halua herättää poliittista huomiota

Yhdysvaltain rooli neuvotteluissa on muuttunut presidentti Donald Trumpin ilmoitettua, että maa vetäytyy Pariisin sopimuksesta. Vielä kolme vuotta sitten Barack Obaman johtama maa oli keskeisessä roolissa Pariisin ilmastosopimuksen tohtoroinnissa. Sopimusta ei olisi syntynyt ilman puheenjohtajamaan Ranskan sinnikkyyttä ja USA–Kiina-akselia.

– USA on edelleen mukana neuvotteluissa, mutta heidän joukkonsa on harvalukuisempi. Maan virkamiesneuvottelijat yrittävät olla rakentavia mutta toimia niin, ettei mitään nousisi poliittiselle tasolle ja kiinnittäisi Valkoisen talon huomiota, arvioi Honkatukia.

USA:n vetäytyminen on jättänyt ilmastoneuvotteluihin poliittisen aukon.

– Kiinalta puuttuu vastinpari. Tällä hetkellä Kiina johtaa ja vähän sanelee asioita ilmastoneuvotteluissa. 28:n tai kohta 27 jäsenmaan EU on kankea vastinpari Kiinalle, koska EU:n kannoista sopiminen jäsenmaiden koko kirjon kesken on aina hidasta. Kuulin myös heiton, että brexitin jälkeen Britannia voisi nousta vastinpariksi Kiinalle, Honkatukia kertoo.

Maailmalla ei neuvotella hiilinieluista

Suomessa ilmastokeskustelu pyörii metsien ympärillä. Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa huolena on trooppinen metsäkato.

– Se on todellinen ongelma. Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa nielulaskennasta ei neuvotella, ja tämä meidän kansallinen metsäkeskustelumme liittyy EU-lainsäädäntöön, kertoo Honkatukia.

Honkatukian mukaan on tärkeää, että huomio ei kiinnity yksinomaan maan pinnan päälle, vaan koko maaperän päästöihin.

– Yhtenä haasteena Suomessa, kuten myös esimerkiksi Irlannissa, ovat turvemaat, joissa orgaaninen aines hajoaa ja sieltä tulee päästöjä.

Suomessa on panostettu enemmän kuin muissa maissa maaperän päästöjen ja hiilinielujen mittaamiseen.

– Näihin laskentamenetelmiin liittyy silti epävarmuuksia. Se voi myös viedä huomiota kaikkein tärkeimmältä, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseltä. Mitenkään väheksymättä metsien merkitystä, päästöjen vähentäminen on nyt pääasia, Honkatukia painottaa.

Kahden viikon maraton

Honkatukia pakkaa laukkunsa ja lähtee kahden viikon kokousmaratonille jo perjantaina. Ilmastokokous ei ole vain virallisia palavereja vaan työtä tehdään myös epävirallisissa tapaamisissa.

Kaikkiaan Suomesta lähtee Katowiceen parikymmentä virkamiesneuvottelijaa. Suomen noin 50 hengen valtuuskuntaa johtaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka on Katowicessa valtion johtajien tapaamisessa 3. joulukuuta. Varapuheenjohtajana on ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.).

Edessä on tiukka kaksiviikkoinen. Virkamiesneuvottelijoiden vastuulla on valmistella päätettävät asiat maiden ilmastoasioista vastaaville ministereille, jotka saapuvat Katowiceen toiselle kokousviikolle. Tiilikainen menee Katowiceen 9. joulukuuta.

– Tällä hetkellä Pariisin sopimuksen sääntökirjaluonnos on noin 300-sivuinen. Sääntöpaketti perataan 100–150-sivuiseksi eli hallittavan kokoiseksi paketiksi, josta ministerit neuvottelevat, kertoo Honkatukia.

Ilmastokokouksessa Suomi neuvottelee osana EU:ta. Neuvottelut jakaantuvat pariinkymmeneen pienryhmään.

Honkatukian kokouspäivät alkavat usein Suomen virkamiesneuvottelijoiden aamiaisella ja EU:n pääneuvottelijajoukon palaverilla.

– EU:n pääneuvottelijat kustakin maasta kokoontuvat joka aamu arvioimaan, mikä on tilanne, tarvitaanko uusia kantoja, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Lisäksi Honkatukia vetää Katowicessa kehitysmaakollegan kanssa kahta neuvotteluryhmää: ensimmäisessä on tarkoitus sopia ilmastorahoituksen ennakkotietojen antamisesta ja toisessa Pariisin sopimuksen tavoitteita kirittävästä prosessista. Molemmissa asioissa tulee jäämään kysymyksiä myös ministereiden ratkottaviksi.

Vaikka urakka ilmastokokouksessa vaikuttaa lähes mahdottomalta, Honkatukia on toiveikas.

– Ennakkotunnelmana on, että nyt on tekemisen meininki.