Puolassa järjestetään presidentinvaalin toinen kierros – luvassa tiukka kisa

Puolalaiset valitsevat tänään itselleen presidentin seuraavalle viisivuotiskaudelle. Etukäteen vaalista on ennustettu tiukkaa kisaa.

Vaalin toisella kierroksella vastakkain ovat istuva presidentti, konservatiivista Laki ja oikeus -puoluetta (PiS) edustava Andrzej Duda ja oppositiopuolue Kansalaisfoorumin ehdokas, liberaali Varsovan pormestari Rafal Trzaskowski.

Mielipidemittauksissa ehdokkaat ovat olleet lähes tasoissa. Jos Trzaskowski voittaa, kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten vuoden 2015, kun Laki ja oikeus häviää vaalit Puolassa.

Vaalihuoneistot avautuvat aamukahdeksalta ja sulkeutuvat iltakymmeneltä Suomen aikaa.

Duda tavoittelee ääniä etenkin äärioikealta ja uskonnollisista piireistä

Duda on hyökännyt kampanjassaan muun muassa seksuaalivähemmistöjä vastaan. Näiden vähemmistöjen oikeuksien edistäminen on hänen mukaansa "ideologia", joka on tuhoisampi kuin kommunismi.

Dudan on katsottu puheillaan tavoittelevan äänestäjiä erityisesti äärioikealta ja Puolan uskonnollisista piireistä.

Laki ja oikeus -puoluetta on arvosteltu toistuvasti Puolan oikeuslaitoksen itsenäisyyden rapauttamisesta. Puolue on tehnyt viime vuosina lakimuutoksia, joilla on esimerkiksi pyritty lisäämään hallituksen nimeämien henkilöiden valtaa korkeimmassa oikeudessa. Puolalaiset tuomarit ovat vastustaneet muutoksia ja sanoneet niiden politisoivan oikeuslaitoksen.

Myös Euroopan unioni on ollut huolissaan Puolan oikeusvaltiokehityksestä ja ärähtänyt Puolalle asiasta toistuvasti.

Trzaskowski lupaa korjata välit EU:hun

Dudan haastaja Trzaskowski on luvannut korjata Puolan välit Euroopan unionin kanssa ja pysäyttää epädemokraattiset uudistukset.

Pormestarina toimiessaan Trzaskowski on asettunut tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Hän on Puolan historian ensimmäinen pormestari, joka osallistui Varsovan pride-kulkueeseen ja piti siellä puheen.

Trzaskowski on myös luvannut tehdä muutoksia medialakiin, jotta sitä ei voitaisi enää käyttää hallituksen propagandan levittämiseen.