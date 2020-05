Puolassa on presidentinvaalit, joissa kukaan ei pääse äänestämään

Puola on ajautunut merkilliseen poliittiseen umpikujaan tämänpäiväisten presidentinvaalien järjestelyissä. Maan parlamentti ei päässyt yksimielisyyteen siitä, kuinka vaalit voitaisiin koronaoloissa järjestää turvallisesti ja perustuslain mukaisesti, joten virallisesti äänestystä ei ole siirretty tai peruttu.

Käytännössä äänestyspaikat kuitenkin pysyvät suljettuina ja äänestysprosentti jää nollaan.

Puolaa hallitseva Laki ja oikeus (PiS) -puolue ei ole julistanut maahan luonnonkatastrofia, jonka nojalla vaaleja olisi voitu siirtää. Puolue katsoi, ettei koronatilanne Puolassa ole kyllin vakava ja että laki antaisi monikansallisille yhtiöille mahdollisuuden hakea valtiolta suuria vahingonkorvauksia.

Worldometer-sivuston mukaan maassa on yli 15 600 todettua tartuntaa ja alle 800 koronakuolemaa. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on 21, kun Suomessa vastaava luku on 48.

Sen sijaan PiS ajoi vaalien pitämistä koronaepidemian takia kokonaan postiäänestyksenä. Opposition hallussa oleva senaatti kuitenkin hautoi esitystä viikkoja ja lopulta torppasi ehdotetun äänestystavan.

Hallitukselle ei jäänyt aikaa löytää muita tapoja vaalien järjestämiseen.

– Toukokuun 10. päivän jälkeen korkein oikeus mitätöi vaalit ja parlamentin puhemies julistaa presidentinvaalit pidettäväksi niin pian kuin mahdollista, hallitus ilmoitti aiemmin tällä viikolla.

Istuva presidentti Andrzej Duda on ollut mielipidemittausten selkeä ykkönen ja voittaisi niiden mukaan vaalit suoraan ensimmäisellä kierroksella.