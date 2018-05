Puolassa outo kaivosonnettomuus – ainakin yksi kuollut ja useita kateissa

Puolassa ainakin yksi työntekijä on kuollut järistystä seuranneessa kaivosonnettomuudessa. Yksi loukkuun jäänyt on paikannettu, mutta hänen tilastaan ei ole varmuutta. Lisäksi kolme ihmistä on kateissa.

Onnettomuus tapahtui eilen aamupäivällä Sleesian alueella Zofiowkan hiilikaivoksessa. Paikalliset asukkaat ovat kertoneet kodeissaan tuntuneesta voimakkaasta tärähdyksestä tai tärähtelystä.

Loukkuun jäi seitsemän kaivosmiestä, joista kaksi kuitenkin onnistui pääsemään pois kaivoksesta lievästi loukkaantuneena.

Kateissa olevia etsitään noin kilometrin syvyydestä. Etsintöihin osallistuu noin 200 kaivosmiestä.