Puolassa valtapuolue PiS jakaa avokätisesti rahaa lapsiperheille ja aikoo poistaa tuloveron alle 26-vuotiailta – EU:n kanssa maa riitelee oikeusvaltioperiaatteesta

Sylwia Sładkowska, 40, asuu Sleesian hiilikaivosalueella Sosnowiecissä. Hänellä on vain hämäriä muistikuvia kesästä 1989. Tuolloin Puolassa järjestettiin itäblokin ensimmäiset osittain vapaat vaalit. Ne voitti Lech Wałęsan johtama Solidaarisuus-liike.

Kommunismi oli luhistumassa ja tie rauhanomaiselle siirtymiselle demokratiaan raivattu auki. Kymmenvuotiaan Sylwian mieleen jäivät kuitenkin vain pula ja pitkät jonot kauppojen edessä.

– Esimerkiksi sokeria ei ollut missään. Isä teki raskasta työtä kaivoksessa, mutta joutui lähtemään aikaisin aamulla ruokaostoksille, jotta saimme syödäksemme, hän muistelee.

Nyt 30 vuotta myöhemmin Sylwia Sładkowskalla on kaksi omaa poikaa, vakituinen työpaikka matkailukeskuksessa ja kahden huoneen kerrostaloasunto Sosnowiecissä, joka on osa lähes kolmen miljoonan asukkaan kaupunkirypästä Katowicen alueella.

– Elämäni on hyvällä mallilla, vaikka eihän rahaa ole koskaan tarpeeksi. Asumme ahtaasti, mutta isompaan asuntoon ei toistaiseksi ole varaa, Sładkowska sanoo.

Puolaa pian neljä viime vuotta hallinneen konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen (PiS) kannatus on pysynyt korkeana, ja sillä on kaikki mahdollisuudet saada jatkokausi syksyn 2019 parlamenttivaaleissa. PiS on jakanut rahaa lapsiperheille, minkä ansiosta Sylwia Sładkowskallakin on varaa lomiin ja poikien harrastuksiin.

”500 plus” -nimellä tunnettava lapsilisäjärjestelmä takaa 500 zlotya (120 euroa) per lapsi kuukaudessa jo ensimmäisestä lapsesta lähtien, mikä on Puolan palkkatasoon verrattuna anteliasta. Aiemmin Puolassa ei ollut lapsilisiä.

PiS on myös luvannut poistaa tuloveron alle 26-vuotiailta, joiden vuositulot ovat korkeintaan 85 000 zlotya (20 000 euroa). Verovapaudella hallitus yrittää hillitä maastamuuttoa ja houkutella takaisin muihin EU-maihin lähteneitä puolalaisia, joita on satoja tuhansia. Monilla aloilla Puolassa on paha työvoimapula.

– Olin itsekin parikymppisenä töissä Skotlannissa kaksi vuotta ja tiedän, millaista se on. Palkka oli alussa hyvä, mutta sitten se putosi. Koko ajan oli ikävä kotiin. Useimmat Englannissa asuvista ystävistäni haluaisivat palata, Sylwia Sładkowska sanoo.

Politiikan seuraaminen ei kuulu Sylwia Sładkowskan arkeen, koska perhe ja työ vievät kaiken hänen aikansa. Sen sijaan Sładkowskaa 20 vuotta nuorempaa Julia Kieraa politiikka kiinnostaa.

Kiera aloittaa puolan kielen opinnot syksyllä Katowicessa, ja aikoo asua sen ajan isoäitinsä luona. Valmistuttuaan hän suunnittelee perustavansa oman kustantamon.

– En pidä nykypoliitikoista, enkä ole vakuuttunut minkään puolueen tarkoitusperistä, Julia Kiera sanoo.

– Minua ärsyttävät esimerkiksi suvaitsemattomuus ja piittaamattomuus ilmastonmuutoksesta. Homoseksuaaleille ei sallittaisi tasavertaisia oikeuksia, eivätkä päästöt kiinnosta, vaikka savusumu on talvisin valtava ongelma, hän puuskahtaa.

Puola on riippuvainen hiilestä, mutta maksaa siitä kovan hinnan. Euroopan 50 saastuneimmasta kaupungista 33 sijaitsee Puolassa – joukossa on myös Katowice.

Puola on ajautunut PiS:n valtakaudella riitoihin EU:n kanssa. EU syyttää Puolaa muun muassa oikeus­valtioperiaatteen rikkomisesta. Vaikka Puolan ja unionin välit ovat ajoittain olleet ki­reät, Polexit eli ero EU:sta ei näytä todennäköiseltä.

Yli 90 prosenttia puolalaisista kannattaisi EU:ssa pysymistä, jos siitä pidettäisiin kansanäänestys.

– Olemme nyt vapaita, ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa asioiden kulkuun. On parempi pysyä yhdessä kuin jäädä yksikseen, Julia Kiera sanoo.

– Eikä kukaan Puolassa kaipaa kommunismia, Julia Kiera ja Sylwia Sładkowska sanovat yhdestä suusta.

Usko koetuksella kirkon omien syntien takia

Katolisella kirkolla ja sen papistolla on poikkeuksellinen asema Puolassa. Lähes 90 prosenttia puolalaisista on katolisia. Kirkot täyttyvät ääriään myöten sunnuntaisin, sillä 36 prosenttia puolalaista käy säännöllisesti messuissa.

Uskonto on mukana myös politiikassa. Kommunistisessa Puolassa kirkko oli vastarinnan äänekäs pesäke, ja puolalainen Paavi Johannes Paavali II osallistui aktiivisesti kommunismin kaatajaisiin. Uskonto ja paavi olivat lähde, josta legendaarinen Solidaarisuus-liike ammensi rohkeutensa taistelussa kommunismia vastaan.

Myös Puolaa nykyisin hallitsevalla Laki ja oikeus -puolueella (PiS) on luja side kirkkoon.

– Puolaa ei ole ilman kirkkoa, sanoi puolueen johtaja Jarosław Kaczyński kampanjoidessaan toukokuisissa EU-vaaleissa.

Puolalaisten usko on ollut koetuksella kirkon sisältä paljastuneiden syntien takia. Puola ei olekaan poikkeus, vaan myös sadat puolalaispapit ovat käyttäneet lapsia seksuaalisesti hyväkseen vuosien varrella, selvisi kirkon omasta selvityksestä maaliskuussa.

Skandaalin huipentuma oli Youtubessa ennen EU-vaaleja levinnyt dokumentti Tylko nie mów nikomu eli Älä vain kerro kenellekään.

Piilokameroilla taltioiduilla videoilla entiset uhrit kohtaavat heitä hyväksikäyttäneitä pappeja. Dokumentti paljastaa, miten pedofiilipappeja siirreltiin seurakunnasta toiseen, jolloin he saivat jatkaa työskentelyä lasten parissa.

Dokumentti päättyy toteamukseen, jonka mukaan Paavi Johannes Paavali II tiesi hyväksikäytöstä, mutta antoi asian olla, koska halusi pitää kirkon vahvana taistelussa kommunismia vastaan.

Pedofilian nousu päivänvaloon on ollut kova pala puolalaisille – tosin pappien mukaan kirkot ovat olleet sunnuntaisin yhtä täysiä kuin ennenkin.

Erityisen kova pala skandaali on ollut valtapuolue PiS:lle. Kaczyński leimasi paljastukset ”brutaaliksi hyökkäykseksi” kirkkoa vastaan todeten, että vakavin uhka lasten turvallisuudelle on sateenkaariliike.

Dokumentin seurauksena hallitus kuitenkin ehdotti pedofiliasta annettavien tuomioiden koventamista.

Juttusarjassa kerrotaan, mitä Itä-Euroopan maille kuuluu 30 vuotta sen jälkeen, kun Berliinin muuri murtui.