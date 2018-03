Puolassa yritetään jälleen tiukentaa jo ennestään tiukkaa aborttilainsäädäntöä – YK:n ihmisoikeusvaltuutettukin puuttui

Puolassa Varsovassa ja lukuisissa muissa kaupungeissa vastustetaan tänään mielenosoituksissa lakiehdotusta, joka tekisi abortin saamisesta entistä vaikeampaa. Ehdotus on tällä viikolla maan eduskunnan käsittelyssä.

Puolan aborttilainsäädäntö on jo nyt yksi Euroopan tiukimmista. Abortin saa 12 raskausviikolle asti vain, jos raskaus on rikoksen kuten raiskauksen tai insestin tulos, uhkaa äidin terveyttä tai sikiö on epämuodostunut.

Stop Abortion -lakiehdotus poistaisi naisen oikeuden saada abortti, mikäli sikiö on vaikeasti vammainen tai epämuodostunut.

Tällä hetkellä 96 prosenttia Puolassa laillisesti tehdyistä aborteista tehdään sikiön epämuodostuman perusteella, kertoo ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch.

YK: Altistaa naiset julmalle ja epäinhimilliselle kohtelulle

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto vetosi eilen Puolan eduskuntaan, ettei se hyväksyisi lakiehdotusta.

YK:n ihmisoikeusoikeusvaltuutetun asiantuntijat korostavat, että lakiehdotus saattaa vahingoittaa naisten tasa-arvoa ja itsemääräämisoikeutta omasta ruumiistaan ja elämästään sekä altistaa heidät julmalle ja epäinhimilliselle kohtelulle. Se rikkoisi myös Puolan kansainvälisiä velvollisuuksia noudattaa ihmisoikeussopimuksia.

Myös ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on vedonnut Puolan parlamenttiin, ettei se hyväksyisi lakiehdotusta.

– Vetoamme Puolan parlamenttiin, että sen edustajat kuuntelisivat naisia ympäri Puolaa ja hylkäisivät tämän taantuvan lakiehdotuksen ja suojelisivat naisten terveyttä ja ihmisoikeuksia, järjestö kirjoittaa.