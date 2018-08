Puoli metriä sadetta antaa Havaijilla esimakua lähestyvästä hurrikaanista

Lähestyvää hurrikaania pelkäävällä Havaijilla on satanut vuorokaudessa paikoin noin puoli metriä vettä, kertoo uutiskanava CNN. Eniten Yhdysvaltain saariosavaltiossa on satanut pääsaaren koillisosassa. Sateet ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyörymiä.

Lane-niminen myrsky on alennettu viisiportaisen myrskyluokituksen keskimmäiseen luokkaan. Vaikka hirmumyrsky on heikentynyt, tilanne on yhä hengenvaarallinen. Hitaasti liikkuvan myrskyn keskuksen odotetaan liikkuvan lähelle saaria perjantain aikana.