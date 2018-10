Puoli miljoonaa vaati uutta EU-äänestystä Lontoossa

Yli puoli miljoonaa ihmistä osoitti lauantaina mieltään Lontoossa ja vaati uutta äänestystä Britannian EU-erosta. Marssin järjestänyt People's Vote -kampanja arvioi osallistujia olevan 570 000. Scotland Yard puolestaan kertoi, ettei se kyennyt arvioimaan osallistujamäärää.

Mielenosoitus oli tiettävästi toiseksi suurin Lontoossa järjestetty protesti sitten vuoden 2003 Irakin sotaa vastustaneen mielenosoituksen.

Britannian on määrä erota EU:sta ensi maaliskuun lopulla. Pääministeri Theresa May on sulkenut pois mahdollisuuden järjestää asiasta uusi äänestys.

Britit äänestivät niukasti EU-eron puolesta toissa vuoden kesäkuussa. Äänestäneistä briteistä 48,11 prosenttia halusi, että maa jää EU-jäseneksi, ja 51,89 prosenttia halusi jättää EU:n.