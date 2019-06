Puolisataa ihmistä pidätetty mielenosoituksissa Moskovassa

Yli 50 ihmistä on pidätetty Moskovassa mielenosoituksissa, joiden on alun perin ollut tarkoitus tukea toimittaja Ivan Golunovia. Pidätettyjen joukossa on oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi.

Venäjän poliisi luopui tiistaina huumesyytteistä venäläistä Golunovia vastaan.

Golunoville luettiin lauantaina huumesyytteet kokaiinista ja muuntohuume mefedronista. Syytteet olivat raskaat, ja niistä olisi voinut koitua jopa 20 vuoden vankeus. Golunovin mukaan syytteet ovat tekaistuja ja johtuivat hänen toimittajan työstään.