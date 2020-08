Venäjällä on kehitetty ensimmäinen rokote, joka tarjoaa "pysyvän immuniteetin" koronavirusta vastaan, kertoo presidentti Vladimir Putin.

Putinin mukaan rokote rekisteröitiin tänä aamuna ja se on ensimmäinen uutta koronavirusta vastaan kehitetty valmis rokote. Sillä on jo rokotettu muun muassa Putinin tytär.

– Toinen tyttäristäni sai tämän rokotteen, joten siinä mielessä hän kai otti osaa kokeeseen, Putin selvitti kertoessaan rokotteesta ministereille suunnatussa videokokouksessa.

Venäjä on kehittänyt rokotetta uutta koronavirusta vastaan erittäin nopeasti. Viranomaiset sanoivat jo aikaisemmin tässä kuussa uskovansa, että rokotukset voidaan aloittaa viikkojen sisällä. Ennen vuodenvaihdetta rokotetta saataisiin jakeluun "useita miljoonia annoksia".

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO kehotti viime viikolla Venäjää seuraamaan rokotteen kehittelyssä kansainvälisesti sovittuja käytäntöjä ja käymään läpi kaikki tarvittavat kehitysvaiheet, jotta rokotteesta saadaan turvallinen.

Yli 20 miljoonalla koronatartunta

Maailmassa on nyt vahvistettu yhteensä yli 20 miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Virukseen liittyviä kuolemia on seurannan mukaan todettu yli 733 000.

Tartuntoja on todennäköisesti enemmän kuin seurannasta käy ilmi, sillä testauskäytännöt ja testeihin pääsy vaihtelevat eri maissa. Kaikki viruksen saaneet eivät myöskään saa oireita lainkaan tai ovat vähäoireisia.

Eniten virustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia on tilastoitu Yhdysvalloissa, jossa yli viisi miljoonaa ihmistä on sairastunut viruksen aiheuttamaan tautiin. Pelkästään Yhdysvalloissa kuolleita on yli 163 000.

"Tilastojen takana on paljon kipua ja kärsimystä"

Maailman terveysjärjestö WHO ilmaisi maanantaina toiveikkuutta siitä, että pandemian suunta voidaan saada vielä kääntymään.

– Tilastojen takana on paljon kipua ja kärsimystä. Jokaisella menetetyllä elämällä on väliä. Tiedän, että monet teistä surevat ja että tämä on vaikea hetki maailmalle, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi maanantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

– Viestini on päivänselvä: tukahduta, tukahduta, tukahduta virus, hän sanoi.

Brasilia ja Meksiko Yhdysvaltojen perässä

Toiseksi eniten sairastuneita on Brasiliassa. Yli kolmen miljoonan ihmisen on kerrottu sairastuneen maassa. Ainakin 2,2 miljoonaa ihmistä on saanut tartunnan yli 1,3 miljardin asukkaan Intiassa.

Yhdysvaltojen jälkeen eniten virukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu Brasiliassa, jossa yli 101 000 tiedetään kuolleen koronaan liittyen. Meksikossa on tiettävästi kuollut yli 52 000 ihmistä virukseen liittyen. Se on kolmanneksi eniten maailmassa.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut yli 500. Vastaava luku on Brasiliassa lähes 480 ja Meksikossa yli 410. Suomessa luku on 60 ja Ruotsissa yli 570.

Suhteutetut luvut löytyvät Worldometer-tilastosivustolta, jonka määrissä on aika ajoin ollut epäjohdonmukaisuuksia.