Putin voittaa vaalit – Mutta mitä kuuden vuoden päästä?

Odotetusti jälleen Venäjän presidentiksi valittu Vladimir Putin aloittaa pian viimeisen presidenttikautensa – ainakin teoriassa. Maan perustuslaki ei salli saman ihmisen olevan pestissä kolmea perättäistä presidenttikautta.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo, että vaalipäivä ei tuonut yllätyksiä. Suurin kysymys on hänen mukaansa nyt se, mitä tapahtuu seuraavien kuuden vuoden aikana ja erityisesti kauden päätyttyä. Se, että Venäjä päätyisi Kiinan tavoin poistamaan presidenttikausien rajoitukset, ei välttämättä sovi Putinille.

– Kynnys perustuslain muuttamiselle on korkea, sillä sitä keinoa olisi voitu käyttää jo paljon aiemmin. Nyt on menty perustuslain kirjaimen mukaan, vaikka sen henkeä on rikottu jo pitkän aikaa, Lassila arvioi.

Yksi vaihtoehto Putinin valtakauden venyttämiselle voisi tutkijan mukaan olla jonkinlainen poikkeustila, mutta se ei tarjoaisi pysyvää ratkaisua. Paljon riippuu nyt siitä, mitä niin Venäjällä kuin muualla maailmassa tapahtuu.

– Kuusi vuotta on pitkä aika, ja Venäjäkin on jo mennyt eteenpäin.

Perillisen löytäminen ei ole helppoa. Lassila sanoo, että maata vaivaavat sekä epätietoisuus että näköalattomuus, jolloin ainoa turva on Putinin kaltaisessa vahvassa johtajassa.

– Tiedetään, että koko Venäjä ja ennen kaikkea eliitti ovat tulleet sairaalloisen riippuvaisiksi Putinista. Tilanne on umpikujassa, ja jo oman asemansa turvaamiseksi Putinin on löydettävä tapa uudistaa itsensä.

Venäläiset kaipaavat parempaa tulevaisuutta

Samaan aikaan kun Putinin kannatus on edelleen korkealla, häneen kohdistuu paineita monesta suunnasta. Lassilan mukaan maan johto ei voi loputtomasti vedota siihen, että ajat ovat vaikeat.

Hankalaa arkea elävät venäläiset haluavat nyt valoisaa tulevaisuutta.

– Maan sosioekonomiset ja sisäisen modernisaation tarpeet ovat ristiriidassa geopoliittisen suurvaltapakkomielteen kanssa, johon Putin on Venäjän ajanut ja josta on sekä kansainvälisen että sisäpolitiikan näkökulmasta vaikea perääntyä, Lassila toteaa.

Siksi johto tarvitsee nyt tutkijan mielestä entistä onnistuneempaa delegointia, jotta maa ei olisi riippuvainen vain yhdestä ihmisestä. Muutosta ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

– Venäjän kaltaisissa järjestelmissä on tyypillistä, että isähahmo asettuu yläpuolelle ja virkamiehet ja ministerit ovat sylkykuppeja, jotka kantavat kritiikin.

Maan riitainen oppositio on nyt kiinnostavassa paikassa. Lassila arvioi, että luvassa voi olla joko pyrkimyksiä vaientaa arvostelijat tai sitten "kesyttävää kontrollia".

Puhtaita papereita ei tule

Kiinnostavia aikoja on edessä myös ennen kuin kausi pääsee edes alkamaan. Etyjin vaalitarkkailijat koostavat maanantaiksi raportin siitä, miten vaalipäivä sujui eri puolilla maata. Puhtaita papereita ei tule: Lassila ei epäile, etteikö Putinin ilmoitettu äänisaalis olisi oikean suuntainen, mutta väärentämistapauksista hän on varma.

– Varmasti on suhteellisen rehellisiä alueita, mutta on myös ihan täysin satuiltuja lukuja. Pienimuotoista väärentämistä on ympäri Venäjää, hän sanoo.

Lassilan mukaan esimerkiksi äänestyspaikkojen valvontakameroista näkyi, kuinka uurnissa oli lipukkeita jo ennen äänestyksen alkamista ja että virkailijat välillä pudottivat uurniin esitäytettyjä lomakkeita. Edes valvonta ei siis tuntunut estävän räikeää väärentämistä.

– Kyynisesti voi sanoa, ettei siinä ole mitään epäselvää. Väärentämistä sekä odotettiin että nähtiin.