Putinin tukijat menettivät ison osan duumapaikoistaan Moskovassa, kommunisteille suurin voitto

Venäjällä Kreml-mieliset ehdokkaat ovat menettäneet asemiaan Moskovan paikallisvaaleissa. Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, Ria-uutistoimiston mukaan Putinin Yhtenäinen Venäjä oli saamassa Moskovan kaupunginduumaan 26 edustajaa.

Aiemmin puolueella sekä sen tukemilla riippumattomilla kannattajilla oli 45-paikkaisessa valtuustossa yhteensä 38 edustajaa. Uutistoimisto Interfaxin mukaan yksi paikkansa menettäneistä on Yhtenäisen Venäjän Moskovan-johtaja Andrei Metelski.

Tänä vuonna Yhtenäinen Venäjä ei virallisesti edes osallistunut Moskovan vaaliin, vaan kaikki sen ehdokkaat olivat ehdolla itsenäisinä ehdokkaina. Tempullaan ehdokkaat yrittivät ilmeisesti ottaa etäisyyttä puolueeseen, jonka suosio on viime vuosina ollut alamäessä.

Vaaleissa kannatustaan lisäsivät kommunistit, liberaali Jabloko sekä keskustaoikeistolainen Oikeudenmukainen Venäjä. Kommunistien paikkamäärä oli nousemassa ainakin 13:een, kun aiemmin puolueella oli kaupunginduumassa viisi edustajaa. Jabloko ja Oikeudenmukainen Venäjä olivat kumpikin viemässä kolme paikkaa.

Sunnuntain paikallisvaaleissa valittiin useiden pormestarien ja joidenkin muiden paikallishallinnon jäsenien ohella kaikkiaan 13 alueparlamentin päättäjät. Yhtenäinen Venäjä ilmoitti saaneensa enemmistön 11:ssä niistä 12 alueesta, joilla se asetti ehdokkaita.

Vain Habarovskin alueella Kaukoidässä puolue ei saavuttanut enemmistöä. Siellä selkeän voiton vei kansallismielinen LDPR-puolue.

Oppositioehdokkaiden torjuminen käynnisti mielenosoitukset

Vaaleja on pidetty mittarina presidentti Vladimir Putinin suosiolle. Putinin ja Yhtenäisen Venäjän suosio on mielipidemittauksissa ollut laskussa parin viime vuoden ajan. Venäläisten tyytymättömyyttä on kasvattanut muun muassa nihkeä talouskasvu.

Tänä kesänä vaaleja edelsi Moskovan poikkeuksellinen liikehdintä, joka alkoi kun vaaliviranomaiset päättivät estää useiden opposition ehdokkaiden pääsyn vaaleihin. Vaikka Moskovan kaupunginduuman päätösvalta on varsin vähäinen, tämä aiheutti pääkaupungissa suurimmat hallituksen vastaiset mielenosoitukset sitten vuoden 2012. Mielenosoitukset johtivat laajoihin pidätyksiin, ja yli kymmenen ihmistä sai niiden takia vankilatuomion.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi kehotti ennen aluevaaleja opposition kannattajia äänestämään taktisesti – kullakin alueella puolueesta riippumatta sitä ehdokasta, jolla on parhaat mahdollisuudet voittaa Yhtenäisen Venäjän ehdokas.

Opposition mukaan vaaleissa on tapahtunut laajaa vilppiä.