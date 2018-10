Rääväsuinen "tropiikin Trump" voitti Brasilian presidentinvaalit – äärioikeistolainen Bolsonaro jättää retoriikassaan jopa USA:n presidentin toiseksi

Tropiikin Trumpiksi kutsuttu äärioikeistolainen Jair Bolsonaro valittiin maanantain vastaisena yönä Suomen aikaan Brasilian presidentiksi. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ihailija, rääväsuinen Bolsonaro sai Guardian-lehden mukaan vaalien toisella kierroksella 55,1 prosenttia äänistä.

Toisella kierroksella Bolsonaron vastaehdokkaana oli vasemmiston Fernando Haddad. Haddad asettui ehdokkaaksi sen jälkeen kun oikeus kielsi vankilassa korruptiotuomiota suorittavan entisen presidentin Luiz Inacio Lula da Silvan asettumisen ehdolle.

63-vuotias Bolsonaro aloittaa kautensa tammikuun 1. päivänä.

Bolsonaro sanoi voittopuheessaan, ettei flirttailua sosialismin, kommunismin, populismin ja äärivasemmiston kanssa voi jatkaa. Hänen mukaansa Brasilian kohtalo muutetaan yhdessä.

Toiseksi tullut Haddad lupasi puolestaan puheessaan jatkaa häntä äänestäneiden 45 miljoonan ihmisen vapauden puolustamista.

Bolsonaro on aiemmin vannonut lähettävänsä vasemmistolaiset vastustajansa joko maanpakoon tai vankilaan.

Bolsonaro on entinen armeijan kapteeni, joka ihailee avoimesti Brasilian vuosien 1964–1985 sotilasdiktatuurin aikaa. Hän on myös herättänyt huomiota nais- ja vähemmistövihamielisillä lausunnoillaan.

Monille äänestäjille Bolsonaro on mieluinen vaihtoehto maata vuosina 2003–2016 hallinneille vasemmistolaisille.

Vaalien ensimmäisellä kierroksella Bolsonaro keräsi 46 prosenttia äänistä.

Köyhyyden aiheuttama "krapula" selittää Bolsonaron suosiota

Bolsonaro on tunnettu kovasanaisena ehdokkaana, joka jättää Trumpinkin varjoonsa. Bolsonaro on muun muassa todennut, että soisi oman poikansa kuolevan mieluummin auto-onnettomuudessa kuin paljastuvan homoksi. Hän on myös arvioinut kilpailevan (nais)kansanedustajan olevan "liian ruma raiskattavaksi".

Ympäristöväki puolestaan kauhistelee Bolsonaron aikeita lisätä hakkuita Amazonin sademetsissä ja Brasilian mahdollista irtautumista Pariisin ilmastosopimuksesta.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Mikael Wigell arvioi STT:lle aiemmin, että Brasilian demokraattinen hallinto on joutumassa koetukselle presidentinvaalien jälkeen.

Wigellin mukaan Brasilian demokraattiset instituutiot sinänsä ovat vahvoja. Valta on kuitenkin hyvin hajautettua osavaltioihin ja isossa parlamentissa on kymmeniä puolueita.

– Ongelmaksi varmaan muodostuu jossain vaiheessa se, että koska Bolsonaroa myös vastustetaan kovasti, niin hän voi kokea, että on vaikea tehdä uudistuksia ja hallita, Wigell sanoo.

Hänen arvionsa mukaan rääväsuupoliitikon menestystä selittää Brasilian vaikea tilanne. 2000-luvun alun suuri toiveikkuus ja varallisuuden lisääntyminen ovat vaihtuneet suureen pettymykseen.

– Tämä on krapulaa siitä, Wigell tiivistää.

Brasilian syvin lama on kestänyt vuosikausia, ja monet kansalaiset ovat vajonneet takaisin köyhyyteen. Entisiä presidenttejä tutkitaan tai on tuomittu korruptiosta. Näissä asetelmissa Bolsonaro on onnistunut myymään itsensä uutena voimana politiikan ulkopuolelta, vaikka vankkaa taantumusta edustava mies on istunut jo vuosikausia maan parlamentissa.

Bolsonaron tukijoita syytetty valeuutisten levittämisestä

Vaaleja ovat värittäneet myös epäilykset siitä, että Bolsonaron kannattajat levittivät valeuutisia. Guardian kertoi aiemmin, että brasilialaisen sanomalehti Folha de Sao Paulon mukaan brasilialaiset yrittäjät ovat rahoittaneet kampanjaa, jossa ihmisille lähetetään Whatsappin kautta valeuutisia Bolsonaron vastaehdokkas Haddadista.

Kampanjassa on lähetetty satoja miljoonia viestejä.

Yhden valeuutisen mukaan Haddad olisi varustanut koulut niin kutsutuilla eroottisilla vauvamukeilla, joissa juomaosa oli peniksenmuotoinen. Valeuutisen mukaan tarkoitus oli taistella homofobiaa vastaan.

Noin viikko sitten Facebook kertoi sulkeneensa kymmeniä sivuja ja tilejä, joiden avulla oli saatettu edistää Brasilian Bolsonaron vaalikampanjaa.

Suljettuja sivuja on 68 ja tilejä 43. Facebookin mukaan niillä on kytköksiä RFA-markkinointiyhtiöön, jonka uskotaan ajavan vaaleissa Bolsonaron asiaa. Facebook syyttää RFA:ta muun muassa toimimisesta sen roskapostia koskevia käytäntöjä vastaan.

Facebook kertoo, että markkinointiyhtiön ihmiset loivat sivuja muun muassa väärennettyjen tilien avulla. Tarkoituksena oli ohjata käyttäjiä tietyille nettisivuille. Facebookin mukaan tilit ja sivut on poistettu niiden roskapostiluonteen, ei sisällön vuoksi.