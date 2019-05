Räjähdys ravisteli turistibussia lähellä pyramideja Egyptissä – haavoittuneiden joukossa ulkomaalaisia

Egyptissä räjähdys on ravistellut turistibussia Kairossa lähellä Gizan pyramideja, kertovat turvallisuuslähteet.

BBC kertoo räjähteen lauenneen lähellä uuden Suuren egyptiläisen museon aitaa, jonka ohi turistibussi oli ajamassa.

Parinkymmenen ihmisen kerrotaan haavoittuneen räjähdyksessä. AFP:n lähteiden mukaan haavoittuneiden joukossa on ulkomaalaisia. Ainakin egyptiläisiä ja eteläafrikkalaisia haavoittui tiettävästi räjähdyksessä. Myös bussin lähellä olleen auton matkustajia haavoittui iskussa.

Turvallisuuslähteiden mukaan bussin kyydissä olisi ollut yli parikymmentä matkustajaa Etelä-Afrikasta. Henkilöautossa kerrotaan olleen neljä egyptiläistä matkustajaa.

Etelä-Afrikan ulkoministeriöstä kerrotaan, että eteläafrikkalaisia saattoi olla mukana tapahtumissa. Ministeriöstä kieltäydyttiin antamasta tarkkoja lukuja.

Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että haavoittuneiden kansalaisuuksia ei ole vielä vahvistettu. Ministeriön tiedossa ei ole, onko iskussa haavoittunut suomalaisia.

Kenenkään ei ole raportoitu kuolleen iskussa.

Sosiaalisessa mediassa jaetuista kuvista voi nähdä turistibussin ikkunoiden sirpaloituneen.

Iskuista ollut haittaa turismille

BBC:n mukaan vielä ei ole tiedossa, kuka tai ketkä ovat iskun takana. Aikaisemmin islamistitaistelijat ovat tehneet turisteihin kohdistuvia iskuja.

Viime joulukuussa kolme vietnamilaista lomailijaa ja egyptiläinen opas kuolivat tienvarsipommi-iskussa lähellä pyramideja. Lisäksi yli kymmenen vietnamilaisturistia haavoittui iskussa.

Gizan pyramidialue sijaitsee Kairon eteläpuolella. Alueella sijaitsevat muun muassa kuuluisat ja turistien suosimat Kheopsin pyramidi ja Gizan sfinksi.

Maan turismi on viime vuosina kärsinyt iskuista, jotka on suunnattu turisteja vastaan. Ala on kuitenkin alkanut hitaasti toipua ja turistit ovat vähitellen alkaneet palata maahan, vaikka vuoden 2010 vierailijalukuihin on vielä matkaa. Silloin 14 miljoonaa ihmistä vieraili maassa.