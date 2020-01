Räjähdysten sarja jatkuu Ruotsissa, tällä kertaa räjähti asuintalossa Norrköpingissä

Norrköpingissä Ruotsissa on tapahtunut voimakas räjähdys asuintalossa. Useita ihmisiä on loukkaantunut, mutta vammat eivät viranomaisten mukaan ole vakavia.

– Ambulanssin henkilökunta on tarkastanut ihmiset paikalla, mutta ketään ei tietääkseni ole viety sairaalaan, poliisista kerrotaan.

Paikalla syttyi myös tulipalo, mutta se on saatu sammutettua.

– Räjähdys on varmasti ollut voimakas, sillä useita kiinteistön ikkunoita on rikkoutunut, pelastustoimesta kommentoitiin aamulla Ruotsin yleisradiolle SVT:lle.

Hälytys räjähdyksestä tuli klo 6:n jälkeen paikallista aikaa.

Räjähdys tapahtui rakennuksen toisessa kerroksessa rappukäytävässä. Kaksi huoneistoa on vaurioitunut pahoin.

Rappukäytävän asuntojen asukkaat on evakuoitu, mutta muissa rapuissa ei evakuointiin ole ollut tarvetta.

Räjähdyksen syystä ei ole toistaiseksi tietoa.

– En halua arvailla, mutta näin voimakas räjähdys rappukäytävässä ei voi johtua luonnollisista syistä, pelastustoimen edustaja arvioi kuitenkin uutistoimisto TT:lle.

Poliisin pommiryhmä on määrätty paikalle. Tapausta tutkitaan murhan yrityksenä tai vaihtoehtoisesti yleisvaarallisena tuhotyönä.

Norrköping sijaitsee noin 160 kilometriä Tukholmasta lounaaseen.

Tukholmassa ovi lensi metrejä sisään

Edellisistä Ruotsissa tapahtuneista asuintaloräjähdyksistä ehti kulua vain vuorokausi. Varhain tiistaiyönä Tukholmassa kahdessa eri paikassa räjähti muutaman minuutin välein. Useat ihmiset saivat lieviä vammoja ja yksi vietiin sairaalaan.

Poliisi kertoi tuolloin epäilevänsä, että räjähdykset liittyivät toisiinsa, sillä tapahtumapaikat Husbyssä ja Kistassa sijaitsevat lähekkäin. Kista sijaitsee noin 10 kilometriä luoteeseen Tukholman kantakaupungista.

Kistassa talosta jouduttiin evakuoimaan 50 asukasta talon tarkastuksen ja korjaustöiden ajaksi. Yksi neljännen kerroksen asukas kertoi TT:lle räjähdyksen olleen niin voimakas, että hänen kotinsa ovi lensi useita metrejä sisään.

– Se oli aivan murskana, asukas kuvaili.

Poliisi luonnehti tapausta poikkeuksellisen vakavaksi.

– Kyse on kahdesta räjähdyksestä kahdessa asuintalossa, joissa on paljon asukkaita ja perheitä. On silkkaa onnea, ettei kukaan kuollut. Tämä on pelottavaa, poliisipäällikkö Anders Rissel sanoi.