Räväkkä thaiprinsessa haastaa sotilasjuntan ja tähtää pääministeriksi

Thaimaan kuninkaan vanhempi sisar asettuu ehdolle tulevissa parlamenttivaaleissa ja pyrkii pääministeriksi. Prinsessa Ubolratana asettuu ehdolle Shinawatra-klaanin johtaman Thai Raksa -puolueen riveissä.

Maaliskuun parlamenttivaalit ovat ensimmäiset sitten vuoden 2014 vallankaappauksen, jossa sotilasjuntta syöksi Yingluck Shinawatran hallituksen vallasta. Entinen pääministeri on aiemmin syrjäytetyn populistipääministeri Thaksin Shinawatran sisko.

Sotilasjuntta hakee vaaleissa jatkoa nykyiselle pääministerille Prayut Chan-O-Challe. Prayut on johtanut maata ja junttaa lähes viiden vuoden ajan ja ajanut läpi perustuslain muutoksia, jotka vankistavat armeijan valta-asemaa vaalien jälkeenkin.

Ubolratana luopui kuninkaallisista arvonimistään mentyään naimisiin amerikkalaisen kanssa 1970-luvulla. Avioeron jälkeen vuonna 1998 hän palasi Thaimaahan, jossa häntä kohdellaan yhä kuningashuoneen jäsenenä.

Ubolratana on näytellyt elokuvissa, esiintynyt laulajana ja näkynyt julkisuudessa ahkerammin kuin nuorempi veljensä, kuningas Maha Vajiralongkorn. Ubolratana on edesmenneen kuninkaan Bhumibol Adulyadejin vanhin lapsi. Prinsessalla on Instagramissa lähes 100 000 seuraajaa, mutta tili on muutettu yksityiseksi.

– Kiitos rakkaudestanne ja kannustuksestanne. Haluan selventää, että olen luopunut kuninkaallisista arvonimistä ja elän tavallisen ihmisen tapaan. Olen antanut Thai Raksa -puolueelle luvan nimetä minut pääministeriehdokkaaksi, prinsessa kirjoitti Instagramissa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Majesteettirikoksesta käy kuninkaan koiran loukkaaminen

Hänen ehdokkuutensa herätti kuitenkin kysymyksen, miten poliittinen toiminta sopii yhteen Thaimaan kuningashuonetta suojaavan tiukan lainsäädännön kanssa. Majesteettirikoksesta eli kuningashuoneen loukkaamisesta voidaan Thaimaassa langettaa jopa 15 vuoden vankeustuomioita.

Prinsessa ei virallisesti ole lain määritelmän mukaan enää kuningashuoneen jäsen, mutta kuninkaallisten kunnioittaminen on syvästi piirtynyt Thaimaan kulttuuriin.

– Voidaanko häntä kohdella kuin tavallista ihmistä? Kuka uskaltaisi arvostella kuninkaallista pääministeriä? pohti Chulalongkornin yliopiston valtiotieteen professori Puangthong Pawakapan.

Majesteettirikoslakia on viime aikoina tulkittu entistä tiukemmin. Syytetyiksi joutui muun muassa mies, joka pilaili entisen kuninkaan koiran kustannuksella. Syytteen sai myös tutkija, joka kyseenalaisti tarinan 1500-luvulla tapahtuneesta norsukaksintaistelusta.

Kriitikoiden mielestä majesteettirikoslakia on käytetty poliittisten vastustajien vaientamiseen.