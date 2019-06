Raiskattu ja hyväksikäytetty, eutanasiaa toivonut 17-vuotias hollantilaistyttö halusi lopettaa kärsimyksensä ja päätti kuolla

Lapsena hyväksikäytetty ja sen jälkeen masentunut hollantilainen teinityttö on päättänyt elämänsä, kertovat useat kansainväliset tiedotusvälineet. 17-vuotias Noa Pothoven kuoli kotonaan Hollannin itäosassa. Hänen sisarensa kertoi kuolemasta sunnuntaina, kertoo Sky News hollantilaismediaan vedoten.

Pothoven on ollut julkisuudessa jo aiemmin, sillä hän on kertonut elämästään muun muassa kirjassaan. Hän on kertonut taistelustaan yrittäessään selviytyä rankoista kokemuksistaan.

Independentin mukaan Pothovenia on hyväksikäytetty useita kertoja 11-vuotiaasta lähtien ja 14-vuotiaana hänet on tiettävästi raiskattu. Näiden tapausten jälkeen hän kärsi traumaperäisestä stressihäiriöstä, masennuksesta ja anoreksiasta.

Monessa englanninkielisessä tiedotusvälineessä tapauksesta puhuttiin aluksi eutanasiana, mutta muun muassa Washington Post ja Independent ovat sittemmin korjanneet tietojaan. Lehtien mukaan on epäselvää, avustiko lääkäri tytön kuolemassa.

Politico-lehden kirjeenvaihtaja Naomi O'Leary kertoo Twitterissä tarkistaneensa asian hollantilaislehden toimittajalta. Hänen mukaansa hollantilaismedia ei ole kertonut kuolemasta eutanasiana. Sen sijaan Pothoven kieltäytyi kesäkuun alussa enää syömästä ja juomasta ja hänen vanhempansa ja lääkärinsä päättivät, etteivät pakota häntä.

Haki eutanasiaa salaa vanhemmiltaan

Pothovenin kerrotaan kuitenkin hakeneen eutanasiaa. Independent kertoo, että Pothoven lähestyi eutanasiaklinikkaa vanhempiensa tietämättä viime joulukuussa. Hänen äitinsä sai tietää asiasta löydettyään tyttärensä perheelleen kirjoittamia kirjeitä.

Hollannissa eutanasiaa voi pyytää 12 vuotta täyttänyt parantumattomasti sairas ihminen, jonka kärsimys on sietämätöntä ja joka pystyy ilmaisemaan tahtonsa. Myös vanhempien suostumus vaaditaan lapsen eutanasiaan.

Independentin mukaan Hollannissa tehtiin vuonna 2017 eutanasia noin 6 500 ihmiselle. Se oli noin 4,4 prosenttia maan kuolemantapauksista.

Instagram-seuraajat saivat jäähyväisviestin

Pothoven julkaisi jäähyväisviestinsä Instagramissa viime viikolla, kertoo The Times.

– Hengitän, mutta en enää elä, tyttö kuvaili.

Sky Newsin mukaan Pothoven kertoi päivityksessään, että hän on lopettanut syömisen ja juomisen ja on kotonaan vuoteessa perheensä ympäröimänä.

– Monien keskusteluiden ja arviointien jälkeen on päätetty, että minut päästetään lähtemään, koska kärsimykseni on sietämätöntä, Pothoven kertoi Instagram-seuraajilleen.

Pothovenin mukaan hän ei tehnyt päätöstään hetken mielijohteesta, vaan vuosien taistelun jälkeen.

Korjattu aiempaa uutista klo 15.07: Pothoven ei ilmeisesti saanut eutanasiaa. On epäselvää, avustiko lääkäri tytön kuolemassa.