Rajalla erotettujen perheiden yhdistäminen takkuaa USA:ssa

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat epäonnistuneet tavoitteessaan palauttaa tiistain aikana vanhemmilleen 54 perheistään rajalla erotettua alle viisivuotiasta lasta. Viranomaiset arvioivat, että Yhdysvaltojen aikaa tiistai-iltaan mennessä vanhemmilleen saadaan palautettua 38 lasta.

Liittovaltion tuomari Dana Sabraw määräsi alun perin valtionhallinnon palauttamaan tiistai-iltaan mennessä perheilleen kaikki 102 rajalla vanhemmistaan erotettua alle viisivuotiasta. Maanantaina hän myönsi hallinnolle lisäaikaa, kun hallinnon asianajaja oli sanonut oikeudessa, että tiistaina onnistuttaisiin palauttamaan perheilleen 54 lasta.

Huolta yhdistämisen turvallisuudesta

Sabraw'n mukaan perheiden yhdistämisessä on tapahtunut aitoa edistystä, vaikka määräaikaa jouduttiinkin jatkamaan eivätkä viranomaiset onnistuneet osittaisessa tavoitteessaan.

Hän kertoi, että Yhdysvaltojen hallussa yhä olevien alle viisivuotiaiden lasten tapauksista esimerkiksi kahdentoista lapsen palauttaminen vanhemmilleen on vaikeutunut siksi, että vanhemmat on jo ehditty karkottaa Yhdysvalloista.

Viiden lapsen osalta on käynyt ilmi, ettei heidän kanssaan rajan ylittänyt aikuinen ollutkaan heidän biologinen vanhempansa. Yhden vanhemman epäillään pahoinpidelleen lastaan ja yhdellä on todettu tarttuva sairaus, jonka vuoksi lapsen ei välttämättä ole turvallista palata hänen luokseen.

Joidenkin lasten vanhemmilla on todettuu olevan rikosrekisteri vakavista rikoksista, eikä lapsia haluta siksi palauttaa heidän luokseen. New York Timesin mukaan joukossa on esimerkiksi raiskaaja, kidnappaaja ja murhasta syytetty.

Sosiaali- ja terveysministeriön vanhempi virkamies Chris Meekins korosti, että perheiden yhdistämistä ei haluta kiirehtiä lasten turvallisuuden kustannuksella.

– Varmistamme, ettei lapsia palauteta ihmisille, jotka voisivat vahingoittaa heitä.

Valvontalaite nilkkaan

Perheenjäsenet erotettiin rajalla toisistaan siksi, että presidentti Donald Trumpin hallinto oli alkanut harjoittaa nollatoleranssipolitiikkaa, jossa kaikki rajan laittomasti ylittäneet aikuiset pidätettiin ja heitä vastaan nostettiin syyte. Lasten pidättäminen laittomasta rajan ylittämisestä ei ole Yhdysvalloissa laillista, joten lapset sijoitettiin erillisiin laitoksiin.

New York Timesin mukaan perheiden yhdistäminen tapahtuu käytännössä niin, että pidätettynä olleet vanhemmat vapautetaan, mutta heidän nilkkaansa kiinnitetään valvontalaite. Vanhempia vastaan nostettu oikeusjuttu jatkuu, ja heillä on velvollisuus saapua oikeuteen, kun heidän tapaustaan käsitellään.

Lehti kertoo myös Guatemalan ulkoministerin Jairo Estradan sanoneen, että yksitoista yhdistettyä guatemalalaisperhettä on määrä palauttaa lentäen Guatemalaan.

Monet Yhdysvaltojen etelärajan laittomasti ylittävistä ovat kotoisin väkivallan riivaamista keskiamerikkalaisista maista Guatemalasta, El Salvadorista ja Hondurasista. Usein he pyrkivät Yhdysvaltoihin hakeakseen turvapaikkaa.

Perheiden erottaminen rajalla kuohutti tunteita sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla. Lopulta Trump lopetti käytännön presidentin määräyksellä, mutta määräyksessä ei otettu kantaa jo toisistaan erotettujen perheiden yhdistämiseen.

Vanhempien lasten määräaika lähestyy

Yhdysvaltalaisviranomaisten haltuunsa ottamat 102 alle viisivuotiasta ovat vain jäävuoren huippu, sillä valtaosa perheistään erotetuista lapsista on yli viisivuotiaita. Viranomaiset kertoivat CNBC:n mukaan viime viikolla, että viranomaisilla oli hallussaan hieman alle 3 000 perheistään erotettua lasta.

Tuomari Sabraw on määrännyt yli viisivuotiaiden lasten perheilleen palauttamisen takarajaksi heinäkuun 26. päivän. Tähän takarajaan ei toistaiseksi ole myönnetty lykkäystä.

---

Korjattu aiempaa uutista: Aiemmassa uutisessa kerroimme virheellisesti, että viranomaisten tavoite olisi ollut palauttaa tiistaina vanhemmilleen 52 lasta. Tosiasiassa tavoite oli 54 lasta.