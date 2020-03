Rajavartiolaitos: Kreikka pyytänyt nopean rajaintervention käynnistämistä Kreikan ja Turkin maarajalla

Kreikka on pyytänyt eilen Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexilta nopean rajaintervention käynnistämistä Kreikan ja Turkin maarajalla, kertoo Suomen Rajavartiolaitos Twitterissä. Aiempi pyyntö nopeasta rajainterventiosta koski Kreikan ja Turkin merirajaa.

Seuraavaksi Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtaja päättää, käynnistetäänkö nopea rajainterventio maarajalla.

Tällä hetkellä Rajavartiolaitos osallistuu Frontexin operaatio Poseidoniin Kreikan meriulkorajalla 14 henkilön ja yhden partioveneen voimin. Kreikan rajalle on saapunut sankoin joukoin siirtolaisia sen jälkeen, kun Turkki kertoi avaavansa EU:n vastaisen rajansa pakolaisille. Operaatiota varten EU:lla on käytössään 1 500 henkilön nopean toiminnan reservi, josta Suomen osuus on 30 henkilöä.

Rajavartiolaitoksen yksikönpäällikkö Matti Pitkäniitty totesi eilen STT:lle, että Suomesta ei ole kuitenkaan lähdössä 30:tä henkilöä. Hän myös lisäsi, että Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa saadaan Kreikkaan aikaisintaan loppuviikosta, mutta todennäköisesti vasta ensi viikolla. Aikataulu riippui Pitkäniityn mukaan Kreikan kyvystä vastaanottaa henkilökuntaa.

EU:n diplomaatit matkustavat Turkkiin

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Janez Lenarcic matkustavat tänään Turkkiin. Kaksi päivää kestävän tapaamisen tarkoituksena on keskustella niin pakolaistilanteesta kuin Syyrian kriisistä Turkin edustajien kanssa.

– Keskusteluissa käsitellään Pohjois-Syyrian Idlibin tilanteen eskaloitumista, kriisin humanitaarisia seurauksia kuten myös Syyrian pakolaisten tilannetta Turkissa, Borrellin edustajat kertoivat.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, EU-parlamentin puhemies David Sassoli ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel vierailevat tänään Kreikassa Turkin rajalla.

Von der Leyenin mukaan kolmikko menee Kreikkaan osoittamaan jäsenmaalleen EU:n täyden tuen.

Kreikan mukaan lauantaiaamun ja sunnuntaiaamun välisenä aikana ainakin 10 000 ihmistä yritti ylittää rajan laittomasti. Turkki on puhunut huomattavasti suuremmista määristä. Turkin mukaan rajoilla olisi ainakin yli 100 000 ihmistä.

"Erdoganin toimet mahdottomia hyväksyä"

EU:ssa on arvioitu, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan pyrkii rajojen avaamisella painostamaan EU-maita tukemaan Turkin sotatoimia Syyriassa. Saksan liittokansleri Angela Merkel kutsui Erdoganin toimia mahdottomiksi hyväksyä. Maahanmuuttoasioista vastaava komissaari Margaritis Schinas puolestaan painotti, että EU:ta ei voi kiristää tai pelotella.

EU-komission puheenjohtaja von der Leyen sanoi aiemmin maanantaina, että EU tiivistää vuoropuhelua Turkin kanssa useilla poliittisilla tasoilla, jotta tilanteesta saataisiin yhteinen kokonaiskuva.

– Turkki on vaikeassa tilanteessa pakolaisten ja siirtolaisten suhteen, mutta se, mitä näemme nyt, ei voi olla vastaus tai ratkaisu, von der Leyen sanoi.

Erdogan väläytti tulitaukoa

Turkissa on parhaillaan noin neljä miljoonaa pakolaista, joista noin 3,6 miljoonaa on syyrialaisia, kertoo YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.

Maahan pyrkii lisää ihmisiä erityisesti Syyrian luoteisosasta Idlibistä, jossa Venäjän tukemat Syyrian hallinnon joukot ovat joulukuusta lähtien laajasti hyökänneet kapinallisten viimeistä suurta linnaketta Idlibiä vastaan.

Iskut ovat kohdistuneet laajalti myös siviilikohteisiin, muun muassa kouluihin. Luoteis-Syyriassa noin 900 000 ihmistä on paennut Idlibin taistelujen takia kodeistaan viime kuukausien aikana, kertoi helmikuun lopussa YK:n hätäaputoimisto OCHA. Toimiston mukaan heistä noin 170 000 elää taivasalla talvisissa oloissa.

Erdoganin on määrä tavata torstaina Moskovassa Venäjän presidentti Vladimir Putin. Erdogan sanoi toivovansa neuvotteluja mahdollisesta tulitauosta Idlibiin.

Erdogan on aiemmin kehottanut Putinia väistymään Idlibistä Turkin tieltä ja antaa Turkin toimia yksin Syyrian hallinnon joukkoja vastaan.

Asiantuntijoiden mukaan Turkki ja Venäjä kuitenkin pyrkivät välttämään suoraa yhteenottoa Syyriassa. Maiden välillä on tärkeitä kauppaan ja puolustukseen liittyviä siteitä, joita ei haluta vaarantaa.

Turkin taistelukone on pudottanut Syyrian hallinnon sotalentokoneen Idlibissä

Turkin taistelukone on pudottanut Syyrian hallinnon sotalentokoneen Syyrian Idlibin luoteisosassa, kertoi Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö tänään.

Kapinallisia tukeva Turkki on viime aikoina tehostanut Syyrian hallinnon vastaisia sotatoimiaan. Syyrian hallinnon joukkoja tukee Venäjä.

Syyrian valtion uutistoimiston mukaan kaksi muuta konetta ammuttiin alas sunnuntaina Turkin operaatiossa Venäjän tukemia joukkoja vastaan Idlibin alueella.

YK: Venäjä on syyllistynyt sotarikoksiin Syyriassa

YK:n mukaan Venäjä on syyllistynyt sotarikoksiin pommituksissaan Syyriassa kertoo muun muassa New York Times.

YK:n Syyrian sodan ihmisoikeusrikkomuksia selvittävän tutkimusryhmän mukaan Venäjä on kohdistanut pommituksia siviilikohteisiin. Ryhmä tuomitsee Syyrian hallinnon ja Venäjän toimet Syyrian Idlibin alueella.

Esimerkkeinä YK:n tutkijat mainitsevat esimerkiksi heinäkuussa tehdyn iskun paikalliselle torille, joka surmasi 43 siviiliä. Lisäksi Venäjä teki ilmaiskun pakolaisleirille, jossa kuoli ainakin 20 ihmistä.