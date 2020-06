Rajoja avataan tänään halki Euroopan – moni EU-maa pitää kuitenkin yhä oven säpissä esimerkiksi ruotsalaisilta

Tänään koetaan tärkeä virstanpylväs koronavirusrajoitusten purkamisessa Euroopassa, kun monet EU-maat avaavat rajojaan muiden EU-maiden kansalaisille.

EU-komissio suositti taannoin, että jäsenmaat luopuisivat sisärajojen valvonnasta 15. kesäkuuta ja ulkorajat avattaisiin 1. heinäkuuta. Moni jäsenmaa kuitenkin purkaa rajavalvontaansa vaiheittain, eivätkä kaikkien EU-maiden kansalaiset pääse vielä tänään matkustamaan vapaasti unionin sisällä.

Moni maa on valinnut linjan, jossa matkustaminen sallitaan suurimmasta osasta EU-maista, mutta pahimman epidemiatilanteen maiden kansalaiset joutuvat vielä odottamaan vuoroaan. Useimmin rajojen avaamisen ulkopuolelle jäävät ruotsalaiset.

Esimerkiksi Itävalta avaa tiistaina rajansa EU-maista tuleville Ruotsia, Espanjaa ja Portugalia lukuunottamatta. Myös Britanniaa koskevat rajoitukset pysyvät voimassa.

Tshekki pitää rajat kiinni vielä ruotsalaisille, espanjalaisille ja belgialaisille.

Italia ja Puola avasivat rajansa jo aiemmin

Jotkut maat ovat valinneet löyhemmän linjan. Esimerkiksi Saksa sallii EU:n, Schengen-alueen ja Britannian kansalaisten maahantulon tiistaista lähtien. Puola avasi rajansa näiden maiden kansalaisille jo lauantaina. Belgia avaa rajansa EU-kansalaisille tänään, kuten tekee myös Kroatia.

Myös Ranska avaa rajojaan, mutta se vaatii Espanjasta ja Britanniasta saapuvilta kahden viikon karanteenia. Ranska on myös varoittanut, että se asettaa matkustusrajoituksia niiden maiden kansalaisille, jotka eivät salli ranskalaisten maahantuloa.

Yhden maailman pahimmista koronaepidemioista kokenut Italia puolestaan avasi rajansa eurooppalaisille jo 3. kesäkuuta. Kreikka avaa rajansa maanantaina EU-kansalaisten lisäksi monien Aasian maiden kansalaisille.

Espanja avaa rajansa EU:n ja Schengen-alueen kansalaisille vasta sunnuntaina. Portugalin-vastainen raja pysyy kuitenkin Portugalin hallituksen pyynnöstä kiinni heinäkuun alkuun asti, sillä tautitilanne Espanjassa on ollut huomattavasti pahempi kuin Portugalissa.

Baleaarien saarille Espanjassa kuitenkin saapuu jo maanantaina 11 000 saksalaisturistia. Kyseessä on pilottiprojekti pahoin kärsineen turismisektorin elvyttämiseksi. Euroopan matkailuala on kokenut kovan iskun, kun vapaa-ajanmatkailu on ollut kuukausia pysähdyksissä.

Suomi ja Tanska valinneet varovaisen linjan

Osa maista puolestaan avaa rajojaan varovaisemmin, tässä joukossa on myös Suomi. Maanantaista lähtien rajavalvonta loppuu Baltian maista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista saapuvien osalta. Hallitus kehottaa edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muihin kuin näihin kuuteen maihin, ja esimerkiksi matkustusrajoitukset Suomen ja Ruotsin välillä pysyvät voimassa.

Myös Tanska avaa rajojaan varovasti. Maanantaista lähtien maahan pääsee Saksasta, Norjasta ja Islannista, kunhan pystyy todistamaan että aikoo yöpyä ainakin kuusi perättäistä yötä Kööpenhaminan ulkopuolella.

Yhdessä ääripäässä ovat EU-maat, jotka eivät koskaan sulkeneetkaan rajojaan. Näin toimi esimerkiksi Luxemburg, jonka kaikki naapurimaat kuitenkin sulkivat rajansa. Myöskään Ruotsi ei sulkenut missään vaiheessa rajojaan EU-kansalaisilta.