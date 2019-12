Rajut maastopalot sulautuivat yhdeksi jättiläisroihuksi tunnin ajomatkan päässä Sydneystä – paloalue on kooltaan 300 000 hehtaaria

Australiassa riehuvat maastopalot eivät osoita laantumisen merkkejä. Esimerkiksi Sydneyn pohjoispuolella useampi erillinen maastopalo on sulautunut yhdeksi paloalueeksi, jolla on pituutta 60 kilometriä. Paloalue sijaitsee kansallispuistossa noin tunnin ajomatkan päässä Sydneystä. Se on kooltaan 300 000 hehtaaria ja suurempi kuin koko Sydneyn metropolialue, kertoo yleisradioyhtiö ABC.

Pelastusviranomaisten mukaan palon sammuttamiseen menee viikkoja.

Lokakuusta lähtien maastopaloissa on kuollut kuusi ihmistä ja yli 700 kotia on tuhoutunut. Varhain aamulla Suomen aikaa Uuden Etelä-Walesin ja Queenslandin osavaltioissa riehui yhteensä 140 maastopaloa, kertoo Guardian. Tulipaloja sammuttamaan on saapunut palomiehiä myös Yhdysvalloista ja Kanadasta.

Queenslandissa tilannetta ei ainakaan helpota viikonlopulle osunut helleaalto. Esimerkiksi Brisbanessa lämpötila kohosi lauantaina 39 asteeseen ja paikoin muualla osavaltiossa jopa yli 40 asteen, kertoo 7News -televisiokanava.

Kaupunki jäi kellertävän savuverhon alle

Maastopaloista kulkeutuva savu on heikentänyt Sydneyn ilmanlaatua jo useiden viikkojen ajan. Esimerkiksi perjantaina oopperatalon ja Harbour Bridgen ympäristö verhoutui kellertävään savusumuun. Daily Telegraph -lehden haastattelemat terveysviranomaiset kertovat, että ilmanlaatuun liittyvät yhteydenotot sairaaloihin ovat lisääntyneet Sydneyssä huomattavasti.

– Jos meitä ei siunata hyvillä itätuulilla, jotka puskevat savua länteen, savusumu peittää alleen tämän osavaltion rannikkoalueita vielä jonkin aikaa. Emme tiedä, onko kyse viikoista vai kuukausista, kertoi Uuden Etelä-Walesin pelastuspäällikkö Shane Fitzsimmons tiedotustilaisuudessa.

Maastopalokausi alkoi tänä vuonna Australiassa erittäin hurjana. Tutkijoiden mukaan palot alkavat entistä aikaisemmin ja jälki on aiempaa pahempaa, kun lämpötilat ovat nousseet ja maasto on pitkään jatkuneen kuivuuden vuoksi hyvin paloherkkää.