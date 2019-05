Gazan kaistaleelta on ammuttu lisää raketteja Israeliin yön ja aamun aikana. Israelilainen Haaretz-lehti uutisoi, että Gazasta on ammuttu yli 400 rakettia viikonlopun aikana. Kostona Israel on iskenyt yli 200 palestiinalaiskohteeseen.

Israelilaislehti Haaretzin mukaan seitsemän palestiinalaisen kerrotaan kuolleen ja noin 50:n haavoittuneen. Gazan terveysministeriön mukaan kuolleiden joukossa on yksivuotias lapsi ja tämän raskaana ollut äiti. Israelin armeija kertoi AFP:lle, ettei sillä ollut tietoa tapauksesta.

Lauantai-iltaan mennessä Israelin puolella tiedettiin ainakin kahden ihmisen haavoittuneen raketti-iskuissa. Sunnuntaiaamuna Israelin poliisi kertoi yhden israelilaismiehen kuolleen raketti-iskuista saamiinsa vammoihin. Paikallisen median mukaan Gazasta ammuttu raketti oli osunut miehen kotiin.

USA tuomitsee raketti-iskut

Yhdysvallat on ilmoittanut tukevansa Israelia täysin sen jälkeen, kun maa aloitti vastaiskut Gazan kaistalle. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan Israelilla on oikeus puolustaa itseään iskuja vastaan. Samalla Yhdysvallat tuomitsee Gazan kaistalta tehdyt raketti-iskut.

Ulkoministeriön edustaja Morgan Ortagus sanoi lausunnossaan, että Yhdysvallat tuomitsee jyrkästi käynnissä olevat Gazan kaistalta tehdyt, siviileihin kohdistuvat iskut. Hän syytti iskuista Hamasia ja Islamilainen jihad -nimistä ryhmittymää.

– Vetoamme väkivallasta vastuussa oleviin lopettamaan hyökkäyksen heti, Ortagus totesi lausunnossaan.

– Seisomme Israelin rinnalla ja tuemme täysin sen oikeutta puolustaa itseään näitä inhottavia iskuja vastaan.

Myös EU vaati lauantaina, että Gazasta ammuttava rakettituli on heti lopetettava.

– Israelilaisilla ja palestiinalaisilla on oikeus elää rauhassa ja turvassa, EU:n tiedottaja Maja Kocijancic sanoi.

YK:n Israelin ja palestiinalaisten konfliktin lähettiläs Nickolay Mladenov vaatii, että molempien osapuolten on rahoitettava tilannetta ja palattava muutamien aikaisempien kuukausien rauhallisempaan tilanteeseen.

Gazan rajanylityspaikat suljettu

Israelin puolustusministeriö ilmoitti lauantaina sulkevansa toistaiseksi Gazan rajanylityspaikat. Myös kalastajille sallittu merialue Gazan rannikolla suljettiin.

Perjantaina Israelin armeija ampui kaksi palestiinalaista yhteenottojen aikana. Lisäksi kaksi Hamasin taistelijaksi epäiltyä palestiinalaista kuoli armeijan ilmaiskussa. Kaksi israelilaista sotilasta haavoittui yhteenotoissa alueiden rajalla.