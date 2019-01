Ranska ei niellyt purematta Italian varapääministerin kolonialismikommentteja – suurlähettiläs kuultavaksi

Ranska kutsui Italian suurlähettilään Teresa Castaldon Ranskan ulkoministeriöön kuultavaksi sen jälkeen, kun Italian varapääministeri Luigi di Maio syytti Ranskaa Afrikan hyväksikäyttämisestä ja maahanmuuttotilanteen pahentamisesta. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Maio johtaa Viiden tähden liikettä ja on myös maan talous- ja työministeri.

Maio sanoi sunnuntaina Italian keskiosassa vierailleessaan, että Euroopan unionin pitäisi asettaa Ranskalle pakotteita sen Afrikan-politiikan takia. Hänen mukaansa Ranska ei ole koskaan lopettanut kolonialismia kymmenissä Afrikan maissa.

Maio sanoi Ranskan manipuloivan niiden 14 Afrikan maan taloutta, jotka käyttävät CFA-frangia. Hänen mukaansa Ranska on yksi niistä maista, jotka rahaa printtaamalla estävät maiden taloudellisen kehityksen ja ovat osallisena siihen, että turvapaikanhakijat lähtevät ja sen jälkeen kuolevat merellä tai tulevat Italian rannikolle.

– Jos Eurooppa haluaa olla urhea, sillä täytyy olla rohkeutta uhmata Afrikan dekolonisaatiota, hän sanoo.

Ranskan mukaan CFA-frangin käyttö takaa taloudellisen tasapainon, mutta monet kritisoivat sen olevan kolonialismin jäännös.

Vuoden alkuviikkoina meriteitse Eurooppaan paennut jo yli 4

200 ihmistä

Italia ja Ranska ovat aiemminkin ottaneet yhteen maahanmuuttoasioiden takia.

Italia on tuhansien Euroopasta turvaa hakevien ihmisten päämäärä. Monet pyrkivät Italiaan kuolemanvaarallista reittiä pitkin Välimeren kautta. Ranska on kritisoinut Italiaa siitä, että maa on kieltänyt siirtolaisia kuljettaneita pelastuslaivoja rantautumasta Italian rannikolle.

Välimerellä on kuollut tuhansia ihmisiä ja Maio sanoi kommenttinsa sen jälkeen, kun YK kertoi tuoreimmista kuolemantapauksista. YK kertoi viikonloppuna, että 170 siirtolaisen pelätään kuolleen Välimerellä, kun kaksi pelastuslaivaa upposi.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n mukaan tämän vuoden 16 ensimmäisen päivän aikana noin 4 200 ihmistä on paennut Eurooppaan meriteitse. Määrä on yli kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna.