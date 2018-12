Ranska jäädyttää polttoaineveron korotukset – hallitus taipui myönnytyksiin mielenosoitusliikkeen edessä

Ranskan pääministeri Edouard Philippe on vahvistanut televisiopuheessa, että aiottu polttoaineveron korotus jäädytetään kuudeksi kuukaudeksi. Jäädytys on myönnytys viime viikkojen mielenosoitusliikkeelle. Korotuksen oli määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa.

Myös kaasun ja sähkön hintoja piti korottaa vuodenvaihteessa, mutta korotuksia lykätään talvikuukausien ajaksi eli kolmeksi kuukaudeksi. Hallitus lykkää puolella vuodella myös suunniteltuja ajoneuvojen päästömittauksia.

Philippe sanoi, ettei kansakunnan yhtenäisyyttä kannata vaarantaa minkään veron vuoksi. Hallituksella ja mielenosoittajilla on hänen mukaansa sama tavoite: se, että työnteko kannattaa. Hän myönsi, että Ranskan verotus on Euroopan korkeimpien joukossa.

– Jos verot laskevat, julkisen kulutuksenkin on laskettava.

Hän tuomitsi Pariisin viikonvaihteen väkivallan ja sanoi, että vastaisuudessa mielenosoituksista pitää ilmoittaa ennalta ja ne pitää viedä läpi rauhallisesti.

"Murut eivät riitä, saatava koko patonki"

Ranskan mielenosoitukset alkoivat vastarintana polttoaineveron korotuksiin, mutta kääntyivät pian yleiseksi protestiliikkeeksi presidentti Emmanuel Macronia vastaan. Korotuksista luopuminen on kuitenkin ollut yksi liikkeen keskeisiä vaatimuksia.

Pääministeri Philippen oli alun perin tarkoitus tavata protesteja järjestäneiden "keltaliivien" maltillisia edustajia tänään. Eilisiltana "keltaliivit" ilmoittivat, etteivät he sittenkään osallistu tapaamiseen, koska kovan linjan kannattajat olivat uhkailleet heitä kostotoimilla.

Presidentti Macron on vannonut palauttavansa äänestäjien uskon hallitukseen. Mielipidemittausten mukaan jopa 70–80 prosenttia ranskalaisista tukee mielenosoittajia.

Tämä on ensi kerta, kun Macron on perääntynyt vastustajien edessä. On kuitenkin epäselvää, riittävätkö myönnytykset keltaliiveille ja oppositiopuolueille.

– Ranskalaiset eivät halua muruja, he haluavat koko patongin, kommentoi mielenosoitusliikkeen järjestäjiin lukeutuva Benjamin Cauchy.

Hän kuitenkin kiitti myönnytyksiä ensimmäiseksi askeleeksi kohti vaurauden uusjakoa Ranskassa.