Ranska kieltää yli tuhannen ihmisen tapahtumat – Kiinan Hubein maakunnan eristys saattaa loppua pian, sillä uusien tartuntojen määrä laskee.

Ranska kieltää kaikki yli tuhannen ihmisen kokoontumiset ehkäistäkseen uuden koronaviruksen leviämistä. Asiasta kertoo terveysministeri Olivier Veran.

Hänen mukaansa viranomaiset laativat vielä listan yhteiskunnallisesti hyödyllisistä tapahtumista, joiden kohdalla säännöstä poiketaan. Tällaisia ovat esimerkiksi mielenosoitukset.

Ranskassa toistatuhatta ihmistä on sairastunut koronavirukseen. Kuolleita on rekisteröity 19.

Aiemmin sunnuntaina Saksan terveysministeri Jens Spahn kehotti perumaan yli tuhannen ihmisen tapahtumat uuden koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Hän esitti suosituksensa uutistoimisto DPA:n haastattelussa.

Saksassa on viime viikkoina peruttu useita suurtapahtumia kuten Berliinin matkamessut, Hannoverin messut ja Leipzigin kirjamessut. Spahnin suositus saattaa johtaa myös rockkonserttien ja Bundesliigan jalkapallo-otteluiden perumiseen.

Saksassa on todettu toistatuhatta koronavirustapausta. Erityisen paljon virus on vaivannut läntistä Nordrhein-Westfalenin osavaltiota.

Alhaisimmat uusien tartuntojen luvut sitten tammikuun

Kiinassa uusien koronavirustartuntojen määrä näytti puolestaan laskevan. Varhain sunnuntaina maa kertoi alhaisimmasta uusien tartuntojen luvusta sitten tammikuun. Uusia tartuntoja on todettu Kiinan mukaan lauantain jälkeen 44, lähes kaikki niistä viruskriisin alkulähteellä Wuhanin miljoonakaupungissa.

Uusia kuolemantapauksia Kiina raportoi 27. Maassa on nyt kuollut koronaviruksen seurauksena yhteensä lähes 3 100 ihmistä.

Wuhania ympäröivässä Hubein maakunnassa viranomaisten ilmoittamien päivittäisten uusien tartuntojen määrä on ollut laskussa jo jonkin aikaa. Koko maakunta asetettiin eristykseen tammikuun lopussa viruksen leviämisen estämiseksi. Toimet ovat vaikuttaneet noin 56 miljoonan ihmisen päivittäiseen elämään.

Perjantaina maan viranomaiset vihjasivat, että eristys saattaa olla lähiaikoina päättymässä.

Uuden koronaviruksen tartunnat ovat viime viikkoina olleet nousussa monissa maissa Kiinan ulkopuolella. Tartuntoja on maailmanlaajuisesti todettu yhteensä ainakin yli 105 000, joista yli 80 000 Kiinassa.

Iranissa ennätysmäärä kuolleita

Etelä-Koreassa todettujen uusien tartuntojen määrä laski sunnuntaina matalimmaksi yli viikkoon. Tartuntoja vahvistettiin sunnuntaina 272, kun viime päivien ajan niitä on todettu pääsääntöisesti päivittäin noin 500.

Kaikkiaan Etelä-Koreassa on vahvistettu pitkälti yli 7 000 tartuntaa, mikä on suurin maakohtainen luku heti Kiinan jälkeen. Koronavirukseen kuolleita maassa on viranomaisten mukaan nyt 50.

Iranissa puolestaan todettiin sunnuntaina 49 koronakuolemaa, mikä on suurin yksittäisen päivän luku maassa. Kaikkiaan Iranissa on kuollut koronavirukseen lähes 200 ihmistä ja tartuntoja on vahvistettu reilut 6 500.

Iranin kansallinen lentoyhtiö Iran Air on kertonut lopettavansa Euroopan-lentonsa toistaiseksi. Syyksi se mainitsee eurooppalaisten viranomaisten "tuntemattomista syistä" asettamat rajoitteet. Äskettäin Ruotsi esti Iran Airin lentokonetta laskeutumasta maahan koronaviruksen vuoksi.

70:llä hoitokodin työntekijällä koronaan viittaavia oireita

Koronavirus leviää hoitokodissa Yhdysvalloissa Seattlen lähellä niin henkilökunnan kuin asukkaidenkin keskuudessa. Kirklandissa sijaitsevan Life Care Center -hoitokodin tiedottajan mukaan henkilökunnasta 70:llä on koronavirukseen viittaavia oireita, kun kaikkiaan henkilökuntaa on 180. Asiasta kertoo muun muassa New York Times.

Virus on myös tartuttanut laajalti hoitokodin asukkaita, joista 13:n vahvistetaan kuolleen koronavirukseen. Uusia vahvistuksia koronakuolemista saattaa olla tulossa, sillä useiden jo kuolleiden testituloksia vasta odotellaan.

Kaikkiaan hoitokoti on liitetty ainakin 44 tartuntaan.

Seattlen lähellä sijaitsevaa noin 90 000 asukkaan Kirklandia on pidetty yhtenä viruksen leviämisen keskuksista Yhdysvalloissa.