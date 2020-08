Ranska lisäsi sotilasvoimaansa Välimerellä Kreikan ja Turkin kiistelyn takia

Ranskan puolustusministeriö kertoo maan lisänneen sotilaallista läsnäoloaan itäisellä Välimerellä Turkin ja Kreikan kiristyneiden välien takia. Turkki lähetti aiemmin viikolla Oruc Reis -tutkimusaluksen ja sitä suojelevia laivaston aluksia lähelle Kreikalle kuuluvaa Kastelorizon pikkusaarta.

Myös Kreikka on siirtänyt laivastonsa aluksia alueelle ja kehottanut turkkilaisia poistumaan, toistaiseksi tuloksetta. Kastelorizo sijaitsee muutaman kilometrin etäisyydellä Turkin rannikosta.

Ranska on siirtänyt muun muassa Kreetan saarelle kaksi Rafale-hävittäjää, lisäksi merialueella on pari laivaston alusta. Ranska, Turkki ja Kreikka ovat kaikki sotilasliitto Naton jäsenmaita, mutta Ranska on osoittanut kiistassa tukeaan EU-maa Kreikalle.

Kaasu- ja öljyvarat houkuttavat

Turkin mukaan kiistelty merialue Kastelorizon lähellä on Turkin mannerjalustan päällä, Kreikan mukaan taas vedet ovat Kreikan talousvyöhykettä. Kiistan taustalla ovat paitsi maiden vanhastaan huonot suhteet myös itäisen Välimeren huomattaviksi osoittautuneet kaasu- ja öljyvarat.

Luonnonvarojen etsimistä ja hyödyntämistä silmällä pitäen yhtäältä Kreikka, Kypros ja Egypti sekä toisaalta Turkki ja sen tukema Libyan hallinto ovat sopineet rajanvedoista merialueella. Eri osapuolet eivät hyväksy toistensa tekemiä sopimuksia.

Tilannetta mutkistaa entisestään Turkin vuosikymmeniä jatkunut Kyproksen pohjoisosan miehitys, jonka vuoksi Turkki katsoo olevansa oikeutettu osaan Kyproksen lähivesiltä löytyvistä luonnonvaroista

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan aikoo keskustella tilanteen ratkaisemisesta vielä tänään Saksan liittokansleri Angela Merkelin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa. Kreikan ja Turkin suhteiden huonontuminen on yksi aiheista EU:n ulkoministereiden kokouksessa huomenna.