Ranska on saanut ensimmäisen voittonsa koronavirusta vastaan, sanoo Macron – valmiustilaa lievennetään, kahvilat ja ravintolat saavat avautua

Ranska on saanut ensimmäisen voittonsa taistelussa koronavirusta vastaan, vaikka kamppailu ei ole vielä ohi, maan presidentti Emmanuel Macron sanoi televisiopuheessaan.

Hän kertoi, että maanantaina koko Manner-Ranskassa Pariisia myöten lievennetään koronaviruksen vuoksi kohotettua valmiustilaa. Tämän seurauksena Pariisin ravintolat ja kahvilat voivat avautua kokonaan pelkkien terassien sijaan.

Vielä viime viikolla pariisilaisyrityksiä huolettivat viranomaisten pohdinnat siitä, että ravitsemusliikkeet saatettaisiin avata vasta kesäkuun 22. päivä.

Vain Mayottessa Madagaskarin lähistöllä ja Ranskan Guayanassa Etelä-Amerikassa valmiustila pysyy korkeammalla oranssilla tasolla, sillä alueiden terveydenhuolto on yhä vaikeuksissa koronavirustartuntojen määrän kanssa.

Macronin mukaan perheenjäsenten vierailut vanhainkoteihin sallitaan. Kaikki Ranskan koulut lukioita lukuun ottamatta avaavat ovensa kesäkuun 22. päivä.

– Jo huomenna voimme jättää tämän ensimmäisen näytöksen taaksemme, hän sanoi.

Macron myös vahvisti, että maaliskuulta virusepidemian takia siirtynyt paikallisvaalien toinen kierros järjestetään suunnitelmien mukaisesti kesäkuun 28. päivä. Joukkokokouksia kuitenkin aiotaan hallita tiukasti, koska niissä virus pystyy Macronin mukaan leviämään hyvin tehokkaasti.

Yli 29 000 koronavirustartunnan saanutta ihmistä on kuollut Ranskassa. Uusien tartuntatapausten ilmaantuminen on kuitenkin hidastunut selvästi viime päivinä.

Macron haluaa muistaa Ranskan teot

Macron otti puheessaan kantaa myös rasismiin ja siitä maailmalla käytyyn keskusteluun, joka on johtanut mielenosoituksiin useissa maissa, myös Ranskassa.

– Emme tee kompromisseja vastustaessamme rasismia, juutalaisvastaisuutta ja syrjintää. Uusia päätöksiä tasa-arvon puolesta tullaan tekemään, hän sanoi.

Hän kuitenkin lisäsi, että tasavalta ei pyyhi pois merkkejä tai jälkiä historiastaan eikä se unohda mitään tekojaan.

– Emme pura yhtäkään patsaistamme vaan katsomme selvänäköisesti historiaamme ja muistiamme yhdessä.

Viruksen toisen aallon pelätään rantautuneen Kiinaan ja Iraniin

Koronaviruksen toinen aalto näytti sunnuntaina rantautuneen Kiinaan ja Iraniin. Kiinan viranomaiset kertoivat sunnuntaina, että maassa on todettu 57 uutta tartuntaa, mikä on korkein luku sitten huhtikuun. Iranissa puolestaan rekisteröitiin sunnuntaina yli sata koronakuolemaa päivässä ensimmäistä kertaa kahteen kuukauteen.

Kiinan uusista tartunnoista pitkälti yli puolet, yhteensä 39, on kotoperäisiä. Valtaosa näistä on todettu maan pääkaupungissa Pekingissä, ja ne ovat kytköksissä kaupungin eteläosassa sijaitsevaan Xinfadin liha- ja vihannestoriin.

Kaksi muuta kotoperäistä tartuntaa on todettu Liaoningin maakunnassa Koillis-Kiinassa, ja nekin ovat yhteydessä Pekingin tartuntoihin.

Xinfadin tori on suljettu, ja paikalle on komennettu satoja poliiseja ja kymmenittäin sotilaspoliiseja. Torin läheisyydessä sijaitsevien kerrostalojen asukkaat on määrätty toistaiseksi pysymään kodeissaan.

Virusta havaittiin tuontilohen käsittelyyn tarkoitetuilla leikkuulaudoilla. Useat suuret supermarket-ketjut ovat tämän jälkeen vetäneet lohituotteet myynnistä, eikä monissa ravintoloissa tarjota lohiruokia.

Uusia tartuntaryppäitä Roomassa

Roomassa Italiassa on havaittu kaksi uutta tartuntarypästä. Noin sata tartuntatapausta todettiin läntisessä Roomassa sijaitsevassa sairaalassa, jossa myös kuoli viisi tartunnan saanutta ihmistä.

Toinen, 15 tartuntatapauksen rypäs löytyi eteläisessä Roomassa sijaitsevasta talosta, joka oli laittomasti vallattu asuinkäyttöön. Rooman alueellisen koronakriisikeskuksen mukaan kaikki tartunnan saaneet on siirretty pois talosta ja heidän kanssaan tekemisissä olleet on testattu.

– Talossa yhä olevat ihmiset on eristetty sinne, kertoi paikalla oleva poliisi AFP:n toimittajalle.

Poliisi kertoi myös, että Punainen risti toimittaa ruokaa kyseisille ihmisille.