Ranska testaa koronaviruksesta toipuneiden veriplasmaa tautia sairastavien hoidossa

Ranskassa lääkärit testaavat koronavirustaudista toipuneiden veriplasmaa taudista yhä kärsivien potilaiden hoidossa.

Toiveena on, että taudista toipuneiden veriplasman sisältämät vasta-aineet tehoaisivat virusta vastaan myös muihin potilaisiin siirrettynä. Veriplasma on veren nestettä, josta on poistettu verisolut.

– Nämä vasta-aineet voivat auttaa taudin akuutissa vaiheessa olevia potilaita taistelemaan virusta vastaan, lausunnossa kerrotaan.

Taudeista toipuneiden elimistössä syntyneitä vasta-aineita sisältävää veriplasmaa on käytetty onnistuneesti virustautien kuten ebolan ja sarsin hoitoon pienen mittakaavan kliinisissä potilaskokeissa.

Ranska aloittaa veriplasman testaamisen potilailla tiistaina. Kokeisiin osallistuu 60 potilasta Pariisin sairaaloista. Veriplasmaa annetaan puolelle näistä potilaista. Alustavia tuloksia kokeilusta odotetaan 2–3 viikon päästä tutkimuksen aloittamisesta.

Ranska on yksi koronaviruksesta eniten kärsineistä maista Euroopassa. Maassa kirjattiin yli tuhat koronakuolemaa vuorokauden ajalta lauantaina.

Veriplasmakokeiluja tehdään myös Kiinassa ja Yhdysvalloissa, jossa lääketurvallisuutta valvova viranomainen on myöntänyt lääkäreille luvan hoitotavan testaamiseen.