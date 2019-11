Ranskaa ja Pohjois-Italiaa riepottelevien kaatosateiden ja tulvien jäljiltä löytyi kolme kuollutta

Kaakkois-Ranskan tulva-alueelta on löytynyt kaksi kuollutta, minkä lisäksi yksi ihminen on kateissa, viranomaiset kertoivat sunnuntaina. Toinen uhreista löytyi läheltä paikkaa, missä nainen oli lauantaina joutunut kadoksiin pelastusveneen kaaduttua. Muut veneessä olleet pääsivät turvaan. Toinen uhreista, keski-ikäinen mies löytyi autosta. Lisäksi kateissa oli 77-vuotias mies.

Lisäksi Italiassa nainen kuoli, kun yli äyräittensä tulvinut joki vei hänen autoineen mukanaan.

Alueella on perjantaista lähtien koettu kaatosateita, jotka ovat nostattaneet tulvia ja Välimeren ranta-alueilla myös suuria aaltoja.

Ilmatieteen laitos Meteo-France antoi lauantaina korkeimman eli punaisen säävaroituksen Alpes-Maritimes'n ja Varin alueille mutta lievensi varoitusta sunnuntaiaamuna.

Pahimmin koetelluilla alueilla on evakuoitu satoja ihmisiä. Sadat kodit ovat myös kärsineet tuhoja. Useat tiet ovat olleet poikki ja lentoja on jouduttu perumaan. Myös junaliikenne on ollut vaikeuksissa.

Jopa 1 600 pelastustyöntekijää on värvätty auttamaan tuhojen korjaamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Varin alueen viranomainen Jean-Luc Videlaine sanoo sateiden olleen historiallisen voimakkaita ja arvioi vahingot huomattaviksi. Veden pinta on nyt laskemassa, mutta tilanne on Videlainen mukaan kaukana normaalista.

Joillakin Varin kulmilla saatiin vuorokaudessa tai kahdessa sadetta niin paljon kuin tavallisesti parissa kolmessa kuukaudessa.