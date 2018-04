Ranskan Macron: Meillä on todisteita Assadin hallituksen syyllisyydestä kaasuiskuun

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kertonut televisiohaastattelussa, että maan hallituksella on todisteita Syyrian Doumassa tapahtuneesta kaasuiskusta ja siitä, että iskun tekijä on Bashar al-Assadin hallinto.

– Meillä on todisteita siitä, että kemiallisia aseita käytettiin – ainakin klooria – ja että niitä käytti Bashar al-Assadin johtama Syyrian hallinto, Macron kertoi ranskalaisen televisiokanavan TF1:n haastattelussa.

Macron kertoi Ranskan ryhtyvän vastatoimiin itselleen sopivana ajankohtana sitten. Ranskan tiedetään keskustelevan Yhdysvaltain ja Britannian kanssa toimista Syyrian hallitusta vastaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Syyriaa ja Assadin hallitusta tukevaa Venäjää ohjusiskuilla alueelle, mutta jättänyt niiden ajankohdan avoimeksi. Myös Britannian hallitus harkitsee voimatoimia.

Macron kertoi haastattelussa olevansa päivittäisessä yhteydessä Trumpiin asiasta. Macron on aikaisemmin kertonut kemiallisten aseiden käytön olevan raja, jonka ylittämiseen on vastattava.

Macron on kertonut tavoitteekseen sen, että Assadin hallinnolta poistetaan kokonaan kyky käyttää kemiallisia aseita. Ranskan presidentti haluaa kuitenkin välttää konfliktin kärjistymistä.

– Ranska ei halua eskalaatiota tai horjuttaa alueen vakautta, mutta emme voi suvaita hallintoa, joka rikkoo kansainvälistä lakia röyhkeimmällä mahdollisella tavalla, Macron sanoo.