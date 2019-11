Ranskan Macron nosti Hongkongin tilanteen esille Kiinan Xin kanssa, vaikka Kiina on sanonut asian olevan maan sisäinen

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoo sanoneensa Kiinan presidentille Xi Jinpingille, että Hongkongin tilanne vaatii vuoropuhelua. Macron kertoo nostaneensa aiheen esille useaan otteeseen Xin kanssa. Näin siitä huolimatta, että Kiina on varoittanut Hongkongin tapahtumien olevan maan sisäinen asia.

Hongkongissa on ollut mielenosoituksia jo kuukausien ajan, ja ne ovat äityneet myös väkivaltaisiksi. Esimerkiksi viikonloppuna poliisi taltutti jälleen mielenosoittajia kyynelkaasulla ja vesitykeillä. Kiinan erityishallintoalueen keskuskaduille oli kokoontunut tuhansia mielenosoittajia, joista osa heitteli polttopulloja ja tiiliskiviä.

Manner-Kiina-myönteistä poliitikkoa Junius Hota puukotettiin keskiviikkoaamuna Hongkongissa. Kukkakimppua käsissään pitänyt mies lähestyi kampanjoimassa ollutta Hota ja pyysi tältä kuvaa. Sen jälkeen mies otti esiin veitsen ja iski sillä Hota rintaan.

Poliisin mukaan Ho sai haavan vasemmalle puolelle rintaansa. Hän oli tajuissaan, kun hänet vietiin ambulanssiin. Hyökkääjä otettiin kiinni.

Ilmastoasiat esillä

Xi ja Macron keskustelivat Macronin virallisen Kiinan-vierailun aikana myös ilmastoasioista. Presidentit julistivat yhteisessä lausunnossaan Pariisin ilmastosopimuksen olevan "peruuttamaton". Lausunto annettiin vain pari päivää sen jälkeen, kun Yhdysvallat antoi virallisen ilmoituksen vetäytymisestään ilmastosopimuksesta.

Xi ja Macron vakuuttivat tukevansa vankasti Pariisin ilmastosopimusta, jota he kuvailevat peruuttamattomaksi prosessiksi sekä suunnannäyttäjäksi vahvoille ilmastotoimille. Macron ei suoraan nimennyt Yhdysvaltoja sanoessaan, että hän paheksuu "eräiden" tekemiä valintoja.

Kiinan ja Ranskan lisäksi ainakin Venäjä on arvostellut Yhdysvaltojen päätöstä vetäytyä ilmastosopimuksesta. Venäjän presidentin edustajan Dmitri Peskovin mukaan Yhdysvaltojen vetäytyminen heikentää sopimusta mitä vakavimmin. Peskov lisäsi, että on erittäin vaikeaa puhua minkäänlaisesta ilmastosopimuksesta ilman yhtä maailman suurimmista talouksista.

EU sanoi tiistaina olevansa valmis tiivistämään yhteistyötä Pariisin ilmastosopimuksessa olevien osapuolten kanssa. Unionin mukaan sopimus on edelleen vankka, vaikka Yhdysvallat siitä vetäytyykin. Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) puolestaan arvioi, että Yhdysvaltojen yksipuolinen irtautuminen sopimuksesta on ennen muuta tahra maan omalle maineelle ja että muiden sopimuksen osapuolten on lisättävä yhteistyötä entisestään.

Virallinen vetäytymisilmoitus tuli heti, kun se oli mahdollista

Yhdysvallat ilmoitti maanantaina, että se oli lähettänyt YK:lle virallisen ilmoituksen ilmastosopimuksesta vetäytymisestä. Vetäytyminen astuu voimaan vuoden irtisanomisajan kuluttua 4. marraskuuta 2020.

Presidentti Donald Trump ilmoitti jo toissa vuonna maan vetäytyvän ilmastosopimuksesta, mutta marraskuussa 2016 voimaan astuneessa sopimuksessa on pykälä, jonka mukaan sen allekirjoittanut maa voi virallisesti pyytää eroa vasta kolme vuotta sopimuksen voimaanastumisen jälkeen. Näin Yhdysvallat myös teki, ensimmäisenä mahdollisena päivänä.

Yhdysvaltojen ero Pariisin sopimuksesta astuu voimaan maan presidentinvaaleja seuraavana päivänä. Kaikki Trumpin haastajaksi pyrkivät demokraattiehdokkaat ovat luvanneet viedä Yhdysvallat takaisin ilmastosopimukseen, joten vaalituloksesta riippuen on myös mahdollista, että ero jää lyhytaikaiseksi.