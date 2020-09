Ranskan poliisi sai kiinni yhden epäillyn hevosten sarjasilpojan

Ranskan poliisi teki maanantaina ensimmäisen pidätyksen maata kuohuttaneessa hevosten silpomisjutussa. Viisikymppinen mies pidätettiin Haut-Rhinissä Ranskan itäosassa.

Poliisin mukaan miehellä on rikoshistoriaa eläimiin kohdistuneista hyökkäyksistä naapurimaa Saksasta, mutta Ranskassa hän on päätynyt rikosrekisteriin lähinnä huumerikoksista.

Hevosten ja ponien kimppuun on käyty helmikuusta lähtien. Ainakin 30 hevosta on saanut pahoja vammoja, ja osa eläimistä on kuollut. Poliisin mukaan tapauksia voi olla jopa 150, joskin on mahdollista, että kaikki eivät liity samaan rikosryppääseen.

Hevosilta on muun muassa leikattu korvia ja niiden sukuelimiä on silvottu. Tekojen on arveltu liittyvän saatananpalvontaan tai muihin kulttimenoihin. Tekijöitä uskotaan olevan useita.