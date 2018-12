Ranskan poliisin mukaan Strasbourgin ampumisessa on kuollut kaksi ja haavoittunut 11 – ampuja karkuteillä

Ranskassa Strasbourgin ydinkeskustassa on ammuttu illalla. Ravintolassa ollut STT:n toimittaja Milja Rämö kertoo kuulleensa ainakin kaksi laukausta Petite Francen alueella.

Loukkaantuneita on ainakin yksi, kertoo Rämö.

Rämö kertoo nähneensä ravintolassa, että yhtä miestä elvytettiin.

– Kuulin ravintolaan kaksi laukausta, jonka jälkeen ravintolasta laitettiin valot pois ja olimme täällä täysin hiljaa. Kaduilta kuului huutoa, jonka jälkeen ravintolaan tuli rymisten noin 15 ihmistä pois kaduilta, Rämö kertoo.

– Paikalle tuli juuri yksi poliisi, joka jututtaa ulkoa tänne paenneita, Rämö kertoo illalla noin kello kymmenen Suomen aikaa.

Ravintolan henkilökunta on kieltänyt ihmisiä poistumasta ravintolan tiloista.

– Oletus on, että kyllä täällä ravintolassa jonkin aikaa ollaan.

Paikalla on myös turisteja, joille tilanne on paikallisiakin epäselvempi.

– Täällä ihmisiä tiedottaa ainoastaan ravintolan henkilökunta. Ihmiset, jotka eivät osaa ranskaa ovat hieman pihalla.

Älkää levittäkö huhuja

Paikallisviranomaiset kehottavat yleisöä pysymään rauhallisena, pysymään sisätiloissa ja noudattamaan ohjeita ja varoittavat levittämästä huhuja. Poliisi ei ole vahvistanut tapahtumien kulkua, mutta kertoo, että kaksi ihmistä on kuollut ja haavoittuneita on yksitoista. Uutistoimisto AFP kertoo, että poliisi olisi tunnistanut ampujaksi epäillyn miehen, jota etsitään yhä.

Poliisin mukaan myös epäilty ampuja on haavoittunut ampumisessa, joka tapahtui joulumarkkinoilla.

Ranskan sisäministeri Christophe Castaner kertoo Twitterissä puhuneensa juuri Ranskan pääministerin Edouard Philippen ja presidentin Emmanuel Macronin kanssa. Castaner sanoo lisäksi lähtevänsä Strasbourgiin.

Parlamentin ovet lukittu

Strasbourgissa on tällä hetkellä useita suomalaisia europarlamentaarikkoja, sillä Strasbourgissa on meneillään EU-parlamentin istunto. Euroopan parlamentti kokoontuu kerran kuukaudessa täysistuntoon Strasbourgissa. Täysistunto kestää neljä päivää, ja täysistuntopäivät ovat maanantaista torstaihin. Täysistuntoon osallistuu kaikkien jäsenmaiden edustajat.

Paikalla oleva europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps.) kertoo Twitterissä, että parlamentin ovet on lukittu. Miapetra Kumpula-Natri (sd.) kertoo, että hänen avustajansa on parlamentissa sisällä ja hän itse on keskustassa syömässä ja yrittää päästä takaisin salikeskusteluun. Liisa Jaakonsaari (sd.) kertoo olevansa jumissa jo toista tuntia Strasbourgin keskustassa ampumistapauksen vuoksi.

– Vähän hermostunut tunnelma, kun kadut hotelliin on suljettu, hän kirjoittaa Twitterissä.

Keskustan Anneli Jäätteenmäki kertoo niin ikään Twitterissä, että parlamentin työ jatkuu normaalisti, vaikka ulos ei pääse.

EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen luonnehtii Twitterissä iskua järkyttäväksi iskuksi ihmisyyttä vastaan.