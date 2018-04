Ranskan rautateillä alkoi lakko jo maanantai-iltana

Lakko Ranskan rautatieliikenteessä alkoi maanantai-iltana, kertoi Ranskan valtion omistama rautatieoperaattori SNCF nettisivuillaan. SNCF varoitti jo sunnuntaina lakkojen aiheuttamista häiriöistä, jotka voivat johtaa liikennekaaokseen.

Rautatieläisten lakkoilun on määrä kestää kolme kuukautta, ja se toteutetaan niin, että viidestä päivästä aina kaksi on lakkopäiviä. Lakossa on kuljettajien lisäksi muita rautateiden työntekijöitä.

Lakkolaiset vastustavat presidentti Emmanuel Macronin ja hänen hallituksensa uudistamisehdotusta, joka koskee SNCF:ää. Työntekijöiden ammattiliittojen mukaan muutos olisi askel yksityistämisen suuntaan. Hallitus on kiistänyt tämän.

Ranskassa ovat lakkoilemassa tiistaina myös lentoyhtiö Air Francen työntekijät, osa energiasektorin henkilökunnasta sekä esimerkiksi roskakuskit. Kyseessä on tähän asti suurin lakkoaalto Macronin presidenttikaudella.