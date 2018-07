Ranskan sisäministeri tiesi väkivaltaisesta turvamiehestä, muttei kertonut presidentille

Ranskan sisäministeri Gerald Collomb sanoo maan lakikomitealle, ettei hän ollut kertonut presidentti Emmanuel Macronille videosta, jolla presidentin turvallisuushenkilöstöön kuulunut mies hyökkää nuoren miehen kimppuun mielenosoituksessa 1. toukokuuta.

Collombin henkilökunta kertoi hänelle videosta seuraavana päivänä, ministeri kertoo. Hän ei kuitenkaan ilmoittanut asiasta syyttäjälle, koska se ei ollut hänen tehtävänsä.

– He sanoivat, että he olivat jo informoineet poliisia videosta ja varoittaneen presidentin kabinettia, mikä oli asiaankuuluvaa. On hierarkiassa korkeammalla olevan tehtävä tehdä tarvittavat toimenpiteet, olivat ne sitten hallinnollisia tai lakiin liittyviä, Collomb sanoi.

Ministeri kertoi, että hän ei keskustellut videosta presidentin kanssa ennen viime keskiviikkoa, jolloin Le Monde julkaisi sen.

Videolla Macronin turvallisuushenkilöstöön kuulunut Alexandre Benallalla on yllään poliisin kypärä ja käsivarsinauha, kun hän hyökkää mielenosoittajan kimppuun. Collombin mukaan Benallan oli tarkoitus avustaa operaatiossa tarkkailijana, ja hänen mukanaan oli poliisi, jonka oli tarkoitus varmistaa, että Benalla ei osallistu operaatioon.

Alexandre Benallaa vastaan nostettiin sunnuntaina syytteet muun muassa joukkoväkivallasta.