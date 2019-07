Ranskan ympäristöministeri eroaa hummeriskandaalin vuoksi – kestitsi ystäviään julkisella rahalla

Ranskan ympäristöministeri Francois de Rugy on kertonut jättäneensä eroanomuksensa maan pääministerille Edouard Philippelle. Ero johtuu niin sanotusta hummeri-illallisskandaalista, jonka vuoksi de Rugy on päätynyt kovan kritiikin kohteeksi.

– Hyökkäykset ja medialynkkaus, jotka kohdistuvat perheeseeni, pakottavat minut ottamaan tarvittavan askeleen taaksepäin, Rugy kertoi tänään.

– Jätin eroanomukseni pääministerille aamulla, hän jatkoi.

De Rugya on syytetty siitä, että hän on järjestänyt ylellisiä illallisia ystävilleen julkisilla rahoilla. De Rugy on kertonut kestityksien olleen työhön liittyviä ja kuvaillut niitä "epävirallisiksi työillallisiksi".

Vasta viime viikolla de Rugy kertoi, ettei hän aio erota, vaikka joskus tekisi mieli luovuttaa.

– Vaivannäkö, jonka nimeni puolustaminen vaatii ei anna minun täyttää tehtävääni rauhassa ja tehokkaasti, mies perustelee nyt päätöstään.

Samppanjaa ja kultainen hiustenkuivaaja

De Rugy on ollut jo viikon verran kovan kritiikin kohteena. Mediamylly alkoi sen jälkeen kun itsenäinen tutkivaan journalismiin keskittyvä Mediapart-nettisivusto syytti häntä siitä, että hän olisi isännöinyt ylenpalttisia illallisia ollessaan Ranskan parlamentin puhemiehenä.

Mediapartin tietojen mukaan illallisilla on tarjoiltu hummeria, samppanjaa ja vuosikertaviinejä parlamentin kellareista. Kaikkein tuhoisin syytöksistä oli kuitenkin se, että Mediapartin mukaan illallisilla ei ole juuri mitään kytköstä ministerin virkaan.

Sen sijaan julkaisu väitti niiden olevan de Rugyn vaimon emännöimiä seurapiirikokoontumisia, jotka rahoitettiin veronmaksajien rahalla.

Tämän lisäksi Mediapart kertoi, että de Rugy on vuokrannut kunnallisen vuokratuetun asunnon Länsi-Ranskasta. Ministerin palkka on huomattavasti korkeampi kuin ylin sallittu vuokratuetulle asunnolle.

Ranskalainen sanomalehti Le Parisien kertoi viime perjantaina, että de Rugyn vaimo olisi ostanut itselleen kultaisen hiustenkuivaajan. Myös tämä 499 euron laite olisi lehden mukaan ostettu julkisin rahoin. De Rugyn mukaan väite on "vale".

De Rugyn mukaan jollain on jotain hänen vaimoaan vastaan. Hänen mielestään Mediapart on yrittänyt maalata hänen vaimostaan kuvaa Marie-Antoinettemaisena hahmona.

Presidentti haluaa ministeriltä selvityksen

Ympäristöministeri kertoo tehneensä kantelun kunnianloukkauksesta Mediapart-julkaisua vastaan. Hän syyttää Mediapartia siitä, että hänestä kirjoitettujen juttujen takana on ollut halu "vahingoittaa, tahrata ja tuhota".

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on vaatinut maanantaina de Rugylta täyden selvityksen. Hän haluaa tehdä päätökset faktojen eikä paljastusten pohjalta.

De Rugysta tuli ympäristöministeri viime vuonna sen jälkeen, kun aiempi viranhaltija erosi. Macron oli ensin nimittänyt ministeriksi julkkisympäristöaktivisti Nicolas Hulot'n, joka erosi virasta, koska koki ettei hänen ministerikollegansa tehneet tarpeeksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi.