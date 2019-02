Ranskassa häväistiin juutalaisten hautoja hakaristein – tuhannet osoittivat mieltä antisemitistisiä hyökkäyksiä vastaan Pariisissa

Tuhannet ihmiset osoittivat Pariisissa tiistai-iltana mieltä antisemitistisiä hyökkäyksiä vastaan. Tuorein esimerkki tästä paljastui aiemmin päivällä Strasbourgin lähellä sijaitsevassa Quatzenheimin kunnassa, jossa liki sata hautakiveä oli häväisty juutalaisella hautausmaalla.

Hautakivet oli turmeltu hakaristein.

Vastaavanlaisia mielenosoituksia järjestettiin myös monissa muissa Ranskan kaupungeissa. Presidentti Emmanuel Macron vieraili Quatzenheimin hautausmaalla aiemmin tiistaina.

– Me toimimme, me säädämme lakeja, me rankaisemme, Macron sanoi juutalaisten johtohenkilöille hautausmaalla.

Macron myös laski valkoisen ruusun hautakivelle, joka kunnioittaa niiden juutalaisten muistoa, jotka lähetettiin Saksaan toisen maailmansodan aikana.

Joulukuussa Quatzenheimin lähellä olevassa Herrlisheimin kunnassa häväistiin nelisenkymmentä hautaa ja holokaustin uhrien muistomerkki.