Ranskassa kahvilat aukeavat ja kotimaan matkustusrajoitus päättyy

Ranskassa kahvilat, baarit ja ravintolat saavat avata ovensa ensi viikolla. Pariisin alueella tosin tarjoilu sallitaan vain terasseille, kertoi pääministeri Edouard Philippe torstaina.

Lisäksi poistuu koronaviruksen mukanaan tuoma rajoitus, jonka mukaan ranskalaisten on pysyttävä enintään sadan kilometrin etäisyydellä kodeistaan. Myös kouluja avataan lisää, ja ihmiset pääsevät myös museoihin ja monumenteille, kunhan käyttävät kasvomaskeja.

Myöhempinä viikkoina avataan vaiheittain muun muassa puistoja, elokuvateattereita ja teattereita. Tällöinkin valvotaan, että ihmiset noudattavat turvavälejä.

Philippe ilmoitti päätöksistä tavattuaan hallituksen johtavia ministereitä.

Ruotsin koronakuolemien lisäystahti hidastui

Ruotsissa on kirjattu 46 uutta koronavirukseen liitettyä kuolemantapausta eilisen jälkeen. Vuorokautinen lisäys oli nyt selvästi alhaisempi kuin parina edellisenä päivänä.

Epidemian alusta saakka Ruotsissa on tilastoitu yhteensä 4 266 koronavirukseen liitettyä kuolemantapausta. Suhteessa Ruotsin väkilukuun kuolemia on nyt 423 kappaletta miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku on 56.