Ranskassa maskipakko kouluihin yli 11-vuotiaille

Ranskassa yli 11-vuotiaita koululaisia vaaditaan käyttämään kasvomaskia, kun koulut alkavat syyskuun alussa, maan opetusministeri kertoi.

Kasvomaskeja on käytettävä systemaattisesti sisätiloissa, eikä ainoastaan tilanteissa, joissa turvaetäisyyksiä ei voida pitää. Ulkona maskipakosta voidaan päättää paikallisesti, sanoi opetusministeri Jean-Michel Blanquer.

Hallitus lupaa tukea tapauskohtaisesti perheitä, joilla ei ole muuten varaa hankkia kasvomaskeja koulunkäyntiä varten, Blanquer kertoi perjantaina.

Maskipakko koskee 11–18-vuotiaita oppilaita. Koulut aukeavat Ranskassa 1. syyskuuta.

Opetusministeri on torjunut joidenkin opettajien ammattiliittojen tekemän ehdotuksen, että koulujen avaamista olisi lykätty lisääntyneiden koronatartuntamäärien vuoksi.

Uusi ohjeistus on tiukennus aikaisempaan toimintatapaan Ranskassa, jossa koronatartunnat ovat olleet kasvussa. Torstaina maassa vahvistettiin 4 700 uutta koronatartuntaa, joka oli huomattava nousu sitä edeltäneen päivän lukemiin. Luku oli myös korkein sen jälkeen, kun Ranskassa purettiin liikkumisrajoitukset.

Ranskassa tartuntojen kasvua on yritetty rajoittaa muun muassa kasvomaskeilla. Noin kolmannes maan kaupungeista on jo määrännyt kasvomaskit pakolliseksi ulkoalueilla, joilla turvaetäisyyksiä ei voida pitää. Joissain kaupungeissa, kuten Nizzassa, maskia on pidettävä aina ulkona oltaessa.

Etelä-Koreassa eniten uusia koronatartuntoja sitten maaliskuun

Etelä-Koreassa on rekisteröity 324 uutta koronavirustartuntaa, mikä on korkein luku sitten maaliskuun, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Etelä-Koreaa on pidetty yhtenä parhaiten koronaviruspandemiasta selvinneistä maista, mutta nyt viruksen toinen aalto näyttäisi saapuneen maahan.

Viranomaiset ovat jo sulkeneet muun muassa kaikki museot, yökerhot ja karaoke-baarit uudelleen. Tartuntojen määrän nousun myötä harkitaan toimien kiristämistä edelleen muun muassa kieltämällä kaikki kymmentä ihmistä suuremmat kokoontumiset ja sulkemalla koulut.

Yhtenä syynä viruksen leviämiseen on pidetty eteläkorealaista uskonlahkoa, jonka jäsenet ovat olleet haluttomia noudattamaan viranomaisten määräyksiä.

Etelä-Koreassa on kuollut viruksen seurauksena 304 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna koronakuolemia on kuusi miljoonaa asukasta kohti, kertoo Worldometer-tilastosivusto. Suomessa vastaava luku oli perjantaina 60.